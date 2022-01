Rostock

Vom Trio zum Quartett: Mit dem Greifswalder Pharma-Konzern Cheplapharm bereitet sich das vierte Unternehmen aus MV auf den Börsengang vor. Geplante Einnahmen: 750 Millionen Euro. Nach Schätzungen aus Finanzkreisen, über die das „Handelsblatt“ berichtete, könnte das zur Familienholding Braun gehörende Cheplapharm anschließend bis zu zehn Milliarden Euro wert sein. Bisher werden von drei Firmen aus dem Nordosten Anteilsscheine frei gehandelt: von Nordex und Centogene aus Rostock sowie von Hanseyachts aus Greifswald.

Aktiengesellschaften gibt es dagegen einige in MV. Die Rostocker Stadtwerke sind eine, die Geschichte der Rostocker Straßenbahn AG begann schon 1881, als „Mecklenburgische Straßenbahn-Actien Gesellschaft“. Die in der Region wenig bekannte, aber international führende Dockweiler AG aus Neustadt-Glewe (Ludwigslust-Parchim) firmiert als Aktiengesellschaft, genauso wie das kommunale Versorgungsunternehmen Wemag aus Schwerin.

Das Rostocker Planungsunternehmen Inros Lackner trägt als europäische Aktiengesellschaft sogar das Kürzel „SE“ im Namen. Sie alle haben eins gemeinsam: Ihre Aktien werden an keiner Börse gehandelt, nicht jeder kann hier einfach so Aktionär und damit Mitgesellschafter werden.

Mal eben an die Börse funktioniert nicht

„Die Anforderungen für einen Börsengang sind sehr hoch“, sagt Tobias Gebhardt, Geschäftsführer beim Stralsunder Startup GWA Hygiene und Sprecher des Landes-Startup-Verbands. Fast immer stecken hinter dem „IPO“, dem öffentlichen Verkaufsstart der Firmenwertpapiere, viele Jahre Vorbereitung. „Mal eben ein Unternehmen gründen und es drei Jahre später erfolgreich an die Börse bringen, das funktioniert meist nicht“, sagt Gebhardt.

Als bisher Letzter wagte Centogene aus Rostock diesen Schritt. Ende 2019 läutete an der New Yorker Nasdaq die Glocke für den Handelsstart der Papiere des Anbieters für Tests für seltene Krankheiten. Dass die 13 Jahre aus der Rostocker Unimedizin heraus gegründete Firma ausgerechnet in den USA den Börsenstart absolvierte, überrascht Tobias Gebhardt nicht: „Dort gibt es mehr Verständnis für komplizierte Produkte, mit denen man sich in Deutschland noch schwer tut.“ Mittlerweile wird Centogene auch an deutschen Börsen gehandelt. Vom Ausgabekurs von 12,99 US-Dollar ist die Aktie mit aktuell 4,52 Dollar aber weit entfernt.

Nordex peilt fünf Milliarden Euro Umsatz an

Das Vorzeige-Börsen-Unternehmen aus MV ist nach wie vor Nordex aus Rostock, der künftige Börsenneuling Cheplapharm will den Windenergieanlagen-Hersteller allerdings vom Thron stoßen. Vergangenes Jahr feierten die Rostocker, inzwischen im MDAX gelistet, ihr 20. Börsenjahr. Nach Krisen und Übernahme durch den spanischen Konzern Acciona ist Nordex inzwischen europäische Aktiengesellschaft mit 8500 Mitarbeiter weltweit. Der Umsatz betrug 2020 4,6 Milliarden Euro, für 2021 wurden mehr als fünf Milliarden erwartet. Das Geschäft brummt bei dem global aufgestellten Konzern – trotz Materialengpässen und Ausbauflaute bei der Windenergie in Deutschland.

Mario Rothaupt, Volkswirt bei der Rostocker IHK, macht vor allem historische Gründe davor verantwortlich, dass es so wenige börsennotierte Unternehmen in MV und in ganz Ostdeutschland gibt. Nach 1990 verschwanden die meisten Großunternehmen oder wurden von westdeutschen Konzernen geschluckt. „Die Erfahrung, dass alles schnell verschwinden kann, hat zu einer gewissen Risikoscheu geführt“, sagt Rothaupt.

Hanseyachts schreibt rote Zahlen

So sind es vor allem vergleichsweise junge Unternehmen, die den Schritt aufs glatte Börsenparkett wagten. Etwa der Bootsbauer Hanseyachts aus Greifswald, ab 1990 vom Profi-Segler Michael Schmidt gegründet und seit 2007 an der Börse. Schmidt ist nicht mehr an Bord, mehrheitlich gehört Hanseyachts, nach eigenen Angaben weltweit die Nummer zwei, der Investmentgesellschaft Aurelius. Im Geschäftsjahr 2020/2021 wies Hanseyachts einen Bilanzverlust von 6,9 Millionen Euro aus – trotz Auftragseingängen auf Rekordniveau. Wegen pandemiebedingter Werks- und Grenzschließungen sowie Lieferengpässen kam es zu Engpässen in der Produktion.

Dass in absehbarer Zeit noch eine größere Zahl weitere Firmen aus MV an die Börsen gehen, halten Experten für wenig wahrscheinlich. „Die Anforderungen für einen Börsengang sind gewaltig – finanziell und was die Veröffentlichungspflichten betrifft“, erklärt Henry Brackrogge, Vorstand bei der Vorpommerschen Volksbank in Stralsund. Diesen Aufwand könnten nur Unternehmen ab einer bestimmten Größe stemmen. Die Wirtschaft in MV ist aber vorwiegend klein- und mittelständisch aufgestellt.

Von Gerald Kleine Wördemann