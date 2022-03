Rostock

Erstmals seit Nordex offiziell die Schließung des Rostocker Rotorblatt-Werkes bestätigt hat, kamen am Freitag Vertreter der Geschäftsleitung und des Betriebsrates zu Verhandlungen zusammen. Nach OZ-Informationen dauerte die Sitzung mehrere Stunden. Ein Ergebnis für die 600 Mitarbeiter, die zum 30. Juni ihre Arbeit verlieren sollen, gab es aber noch nicht.

Aus Mitarbeiter-Kreisen heißt es, in den Gesprächen sei es zunächst nur um Formalien gegangen: Wann und in welchem Format verhandelt wird, wie sich beide Seiten die nächsten Runden vorstellen. „Es wurde noch nicht über Inhalte gesprochen. Es war nur ein Vorgeplänkel“, so ein Insider.

Das muss noch besprochen werden

Nächste Woche sollen die nächsten Gespräche stattfinden – und dann dürfte es konkreter werden. Ein Hauptthema dürfte eine sogenannte Transfergesellschaft werden. Die müsste Nordex anschieben. In der würden die Betroffenen noch eine Zeit lang beschäftigt, bezahlt und für neue Aufgaben bei anderen Arbeitgebern qualifiziert werden. Die MV Werften haben beispielsweise eine Transfergesellschaft für ihre Belegschaft gegründet. Die letzten Werft-Arbeiter wechselten zum 1. März in dieses „Unternehmen“.

Auch die Abfindungen, die Nordex all jenen bietet, die schon jetzt das Unternehmen verlassen, sollen Thema sein. Ebenso die Forderung aus Betriebsratskreisen, der Windradbauer möge bis zu 200 Arbeitskräfte aus dem Werk am Seehafen für die Gondel-Produktion in der Rostocker Südstadt übernehmen. Dafür müssten dort allerdings Leiharbeiter gehen.

