Betriebsversammlung bei Nordex in Rostock: Das Werk für die Fertigung von Rotorblättern in der Hansestadt soll geschlossen werden. Bis zu 600 Arbeitsplätze sind in Gefahr. Wie geht es für die Beschäftigten weiter? Oder gibt es doch noch Hoffnungen? Wir haben bei OZ live berichtet. Hier können Sie sich das Video anschauen.