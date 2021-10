Warnemünde/Stralsund

Nordic Yards will mehrere Werften in Mecklenburg-Vorpommern kaufen. Nach 2009 und 2015, als das russische Unternehmen erst die Standorte in Rostock-Warnemünde und Wismar sowie später auch Stralsund übernommen hatte, bahnt sich ein erneutes Engagement an. Vor fünf Jahren hatte Nordic Yards die drei Standorte an Genting verkauft, der daraus die MV Werften machte.

Im Interview mit OZ-Chefredakteur Andreas Ebel spricht Olga Scholtz, Geschäftsführerin (CEO) von Nordic Yards, über die Entwicklung ihres Unternehmens, die Standortvorteile der Werften in Mecklenburg-Vorpommern und die Anzahl der Mitarbeiter, die für ihre Vorhaben benötigt werden.

Nach dem Verkauf der Werftstandorte Wismar, Warnemünde und Stralsund an die MV Werften des asiatischen Genting-Konzernes hat man lange nichts von Nordic Yards gehört. Als die MV Werften vergangene Woche bekanntgaben, dass sie ins Geschäft mit Offshore-Windparks einsteigen wollen, ist Ihr Unternehmen wieder aufgetaucht.

Olga Scholtz: Nordic Yards verfolgt die Entwicklung der MV-Werften naturgemäß sehr aufmerksam. Uns steht es aber nicht zu, im Detail zu beurteilen, welche Geschäftsfelder die MV Werften nachhaltig entwickeln wollen.

Wie nachhaltig wären Sie in dieser Frage? Nordic Yards war vor Genting Eigner der Werften und hat sie erst 2016 nach dem Bau von vier Konverterplattformen aufgegeben und an Genting verkauft. Woher dieser Sinneswandel? Und ist Vitaly Yusufov nach wie vor Eigner von Nordic Yards?

Korrekt, Herr Yusufov ist nach wie vor aktiv und weiterhin unser Gesellschafter. Wir sind ohne zeitliche Unterbrechung im Offshore-Geschäft sehr aktiv. Allerdings ohne Neubauten, da wir zurzeit über keine Anlagen und Bauplätze verfügen.

Was machen Sie konkret?

Wir führen Reparaturarbeiten an Offshore-Konverterplattformen, Schiffen und schwimmenden Objekten durch. Unsere Teams fliegen raus zur Reparaturstelle, um bestehende technische Probleme zu lösen.

Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie?

Einige Mitarbeiter haben wir von MV Werften übernommen. Unsere Teams sind so aufgestellt, dass eine kontinuierliche technische Betreuung der Plattformen gewährleistet werden kann. Nach den gesetzlichen Vorgaben dürfen die Kollegen 14 Tage draußen arbeiten, dann haben sie 14 Tage offshore-frei. Wir beschäftigen derzeit 35 Ingenieure und Techniker.

Sie betreuen die Plattformen, die Nordic Yards damals gebaut hat?

Wir haben Gewährleistungsverpflichtungen für die Plattformen, die wir errichtet haben. Auf rein kommerzieller Basis betreuen wir auch andere, fremde Plattformen.

Sie haben Interesse bekundet, den Werftstandort Stralsund zu kaufen. Wollen Sie dort Plattformen für Offshore-Windparks bauen oder was ist das Ziel?

Nach der Übergabe der Umspannplattform „DolWin Gamma“ an den Endkunden im Oktober vergangenen Jahres hat Nordic Yards angefangen, sich nach weiteren Geschäftsfeldern umzuschauen. Im Fokus der zukünftigen Pläne stehen Investitionen in die maritime Wirtschaft.

„DolWin“-Plattform von Nordic Yards: Sie wandeln den gewonnenen Strom aus den Windkraftanlagen in Gleichstrom um, damit er via Seekabel an Land transportiert werden kann. Quelle: Nordic Yards

In diesem Zusammenhang hat Nordic Yards einige sehr detaillierte Konzepte ausgearbeitet. Diese Pläne sehen sowohl den Modernisierungs- und Reparaturbetrieb für Schiffe und Offshore-Plattformen mit dem Schwerpunkt grüne Energie durch standardisierte Umrüstung mit alternativen Antriebssystemen als auch den Neubau dieser technisch sehr anspruchsvollen Anlagen vor.

Eine tatsächliche Realisierung hängt von einem möglichen Standort bzw. technisch-technologischen Zustand der Anlagen ab. Im Moment verhandeln wir mit mehreren Standorten. Nordic Yards ist optimistisch, uns in naher Zukunft einen Bauplatz zu sichern.

Sie suchen eine Werft, um neu bauen zu können?

Ja, genau.

Geht es nur um Stralsund? Oder auch Warnemünde und Wismar?

Selbstverständlich sind die Baustandorte in Stralsund und Warnemünde grundsätzlich für Nordic Yards interessant und werden entsprechend favorisiert, da die technischen und personellen Ressourcen aus der früheren Bewirtschaftung uns bestens bekannt sind. Soweit Nordic Yards bekannt ist, planen MV Werften auf dem Standort Wismar Spezialisierung und den Bau von Kreuzfahrtschiffen.

Wäre auch Schiffbau wieder denkbar?

Schiffsneubauten sind unrealistisch und stehen nicht im Fokus unserer Strategie. Der Bedarf für eine zusätzliche Reparaturwerft im Ostseeraum ist hingegen aus unserer Sicht vorhanden.

Zur Person Olga Schultz Dr. Olga Scholtz (42) ist seit 2018 Geschäftsführerin (CEO) von Nordic Yards. Seit 16 Jahren ist sie nach eigenen Angaben mit den Werftstandorten verbunden. Sie arbeitete sowohl für Aker Yards, Wadan Yards, Nordic Yards und MV Werften im Vertrieb, im Einkauf und im Projektmanagement. Olga Scholtz wurde in Sankt Petersburg geboren, studierte an der dortigen staatlichen Technischen Universität für Schiffbau und Seefahrt. Durch einen Studentenaustausch kam sie nach Rostock und promovierte an der Universität Rostock. Seit 2001 lebt sie in der Hansestadt, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Für welche Schiffe konkret wollen Sie sich als Reparaturwerft anbieten?

Das hängt natürlich vom Standort und dessen technologischen Möglichkeiten ab. Bei der Bewertung und Planung eines Standortes für eine Reparaturwerft geht es in der ersten Linie um vorhandene Kapazitäten und Leistungen der Anlagen, Tiefgänge in der Ansteuerung der Werft, personelle Ressourcen und Know-how, hohe Flexibilität in der kurzfristigen Umsetzung von Reparaturaufträgen, kurze Lift- oder Eindockungszeiten und die Fähigkeit, mehrere Projekte parallel bearbeiten zu können. Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch die räumliche Nähe zu den potenziellen Kunden in der Ostsee.

Würden Sie den MV Werften Standorte abkaufen oder die Anlagen gemeinsam mit den MV Werften nutzen?

Nordic Yards ist für alle Ideen offen. Die Anlagen sind sehr weitläufig und vielfältig nutzbar, so dass ein gemeinsames Betreiben der Anlagen bei nahezu jedem Bauprogramm grundsätzlich möglich wäre. Es gibt zahlreiche befestigte Bauplätze, Konservierungshallen, Transport- und Hebevorrichtungen, die vielfältig einsetzbar sind.

Entsprechende Konzepte zur gemeinsamen Nutzung mit der Übertragung von bei Nordic Yards vorliegendem Know-how, Track Records und Datenbanken wurden erstellt und bei MV Werften eingereicht.

2016 hat Herr Yusufov die Werft verkauft, da die Plattformen damals wohl eher nicht für eine gute Zukunft sprachen. Was hat sich seitdem geändert? Ist die Nachfrage nach Plattformen gestiegen?

Ja, tatsächlich. Im Juni 2020 wurden die Ausbauziele Deutschlands für Windparks auf See erhöht, so dass bis ins Jahr 2030 zusätzliche Stromleistung von 20 Gigawatt entstehen soll und bis 2040 sogar 40 Gigawatt Strom von See über Offshore-Windparks bezogen werden sollen.

Für diese Ziele brauchen wir bis 2030 nach dem heutigen Stand der Technik elf neue Plattformen, die den gewonnenen Windstrom in Gleichstrom umwandeln, um ihn über Seekabel anlanden zu können. Zurzeit werden in Nord- und Ostsee in der Summe 9 Gigawatt produziert. Die Leistung einer modernen Offshore-Plattform beträgt bei Vollauslastung ca. 0,9 Gigawatt. Die Nachfrage nach diesen Anlagen ist entsprechend groß und Nordic Yards führt bereits intensive Gespräche mit Endkunden und blickt deshalb sehr optimistisch in die Zukunft.

Sind das die Kunden von damals, wie Siemens beziehungsweise Tennet?

Nordic Yards steht in intensivem Kontakt zu Bestands-, aber auch Neukunden.

Was unternehmen Sie, wenn Sie keine Bauplätze in MV finden?

Wie bereits erwähnt, favorisieren wir die Standorte in Mecklenburg-Vorpommern, da wir mit den Anlagen und Kollegen sehr gut vertraut sind. Unsere Suchaktivitäten erstrecken sich aber europaweit.

Wo konkret?

Unsere Verhandlungspartner können namentlich jetzt noch nicht genannt werden, da die Gespräche gerade laufen und somit vertraulich sind.

Elf Plattformen wären ein anspruchsvolles Programm. Wie viele Mitarbeiter könnten Sie beschäftigen?

Für das Reparaturgeschäft wären sofortige Einstellungen möglich, vorausgesetzt wir finden eine Bauwerft. Zur sachgemäßen Abwicklung dieses Geschäftes wären gestaffelt je nach Auftragslage bis zu 250 Mitarbeiter erforderlich. Der Neubau der DC-Konverter-Plattformen erfordert wesentlich höhere Mannstärke. Hinzu käme ungefähr die gleiche Anzahl neuer Jobs bei unseren Zulieferern und Partnerunternehmen.

Wäre es für Sie denkbar, mit den MV Werften alle drei Standorte Wismar, Warnemünde und Stralsund gemeinsam zu betreiben?

Ja, das wäre technisch und wirtschaftlich machbar.

Bis wann brauchen Sie Klarheit?

Viele Projekte sind leider schon verloren gegangen, die Aufträge ins Ausland abgewandert. Eine scharfe Deadline gibt es nicht. Die Ausschreibungen für künftige Projekte laufen.

Zum Unternehmen Nordic Yards Nach der Insolvenz der Wadan-Werften übernahm am 15. August 2009 Nordic Yards die beiden Werften in Wismar und Warnemünde. Alleiniger Eigentümer und Geschäftsführer ist der russische Investor Vitaly Yusufov. Zum 1.6.2014 übernahm Nordic Yards die insolvente Volkswerft Stralsund. Nordic Yards konzentrierte sich auf Spezialschiffe und Fähren sowie Offshore-Anlagen. Für sein Investment in Deutschland wurde Yusufov 2014 mit einem russischen Unternehmerpreis ausgezeichnet. Vitaly Yusufov leitete von 2006 bis 2009 das Moskauer Büro des russischen Erdgas-Pipeline-Betreibers Nord Stream. Er ist der Sohn des ehemaligen russischen Energieministers Igor Yusufov (2001-2004), der von 2003 bis 2013 Vorstandmitglied des russischen Gaskonzernes Gazprom war. 2016 übernahm Genting Hong Kong die drei Werftstandorte in MV und gab im Juli 2016 die Gründung der MV Werften bekannt.

Nach Abschluss eines Vertrages zum Neubau einer Konverter-Plattform sind noch circa anderthalb bis zwei Jahre Vorbereitungs- und Planungszeit erforderlich.

Genting hat sich mit den Werften Produktionskapazitäten gekauft, die der Konzern sonst so nicht gefunden hätte. Nun suchen Sie auch. Warum ist MV so interessant? Könnten Sie Ihre Anlagen nicht in Russland bauen?

Die geografische Lage von Mecklenburg-Vorpommern ist für unsere Vorhaben und unsere Geschäftspartner optimal, insbesondere die Transportwege in den Nordseeraum sind kurz. In Russland gehören 98 Prozent der großen Werften zur OSK, einem staatlichen Unternehmen. Diese Werften sind derzeit gut ausgelastet.

Zusätzlich erschwert das Thema der Sanktionen seriöse Gespräche. Ferner benötigt eine Werft zur Abwicklung von Großprojekten im Offshore-Bereich eine langjährige Erfahrung. Es ist ein technisch sehr anspruchsvolles Business. Die Lernkurve, bis beim Bau der Offshore-Plattformen eine Wirtschaftlichkeit erreicht wird, haben wir hinter uns.

Der Stralsunder Oberbürgermeister, aber auch der Wirtschaftsminister des Landes setzen sich sehr für eine Zukunft des Werftstandortes Stralsund ein. Sind beide in Ihre Überlegungen eingebunden?

Nordic Yards steht mit beiden in intensivem Kontakt, die Gespräche empfinden wir als seriös und zielorientiert.

Von Andreas Ebel