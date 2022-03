Rostock

Der Ukraine-Krieg lässt die Preise für Öl und Gas weiter in die Höhe schnellen. Die Abhängigkeit Deutschlands von russischen Rohstoff-Lieferungen indes ist groß. Lohnt sich angesichts dieser prekären Situation eine Erschließung bereits bekannter Vorkommen beispielsweise in der Region Barth (Vorpommern-Rügen) und Usedom (Vorpommern-Greifswald)? 

„Im Moment funktioniert die Gasversorgung. Die Preise liegen jedoch jenseits dessen, was wir jemals erlebt haben“, sagt Miriam Ahrens, Pressesprecherin des Bundesverbandes Erdgas, Erdöl und Geoenergie.

Kurzfristige Alternativen fehlen

Sollten sich Einschnitte in der Belieferung aus Russland ergeben, fehlen kurzfristige Alternativen. „Die europäische Produktion, insbesondere in Norwegen, England und Holland, geht zurück“, so die Verbandssprecherin. Für die stärkere Belieferung mit verflüssigtem Erdgas (LNG) mittels Tankschiffen, etwa aus Qatar, Australien, Nigeria und USA, brauche es neue LNG-Terminals.

Lesen Sie auch den Kommentar: Deutschlands Rohstoff-Problem

„Die Förderunternehmen in Deutschland sind am Limit“, so Miriam Ahrens. Mit den hierzulande jährlich produzierten 5,2 Milliarden Kubikmetern Erdgas werden sechs Prozent des bundesweiten Jahresverbrauchs gedeckt. Nur für etwa zwei Prozent des Bedarfes reichen die jährlich 1,9 Millionen Tonnen einheimischen Öls.

Andererseits war beispielsweise das deutsch-kanadische Unternehmen CEP (Central European Petroleum GmbH) vor gut zehn Jahren auf nennenswerte Mengen des schwarzen Goldes unter anderem in der Region Barth gestoßen: 250 Millionen Barrel Erdöl (ein Barrel gleich 159 Liter) befinden sich demnach hier in einer Tiefe von rund 2700 Metern. Etwa fünf Millionen Tonnen könnten förderbar sein, so CEP. Unter der Insel Usedom erkundeten die Bergbau-Profis rund vier Millionen Barrel.

Wirtschaftlichkeit nicht vorhanden

„Aufgrund der nicht gegebenen langfristigen Wirtschaftlichkeit“ zog sich CEP jedoch von der Sonneninsel zurück. Auch bei Barth erfolgte 2021 der komplette Rückbau der Bohranlagen.

Das bestätigt das Schweriner Wirtschaftsministerium. Aktuell erfolge keine wirtschaftliche Förderung bei der Gewinnung von Erdöl, Erdgas oder anderer Bodenschätze in MV.

Abhängig von Öl und Gas aus Russland Die deutschlandweit erschlossenen Erdgas-Reserven liegen laut Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG) aktuell bei knapp 40 Milliarden Kubikmetern (m³). Die Erdöl-Reserven betragen etwa 28 Millionen Tonnen. Diese Reserven wären bei weiteren Tätigkeiten erweiterbar, wenn auch nur in geringem Maße. Russland ist derzeit der größte Gaslieferant. 2020 bezog die Bundesrepublik etwa 45 Milliarden m³. „Diese deckten rund 50 Prozent des hiesigen Erdgasverbrauchs“, so der BVEG. Etwa ein Drittel des benötigten Erdöls bezieht Deutschland aus Russland. Bei Kohle liegt der Anteil oberhalb von 40 Prozent. In Nordwesteuropa gibt es eine Reihe von Terminals für verflüssigtes Erdgas (LNG). Mit diesen ist Deutschland über das europäische Pipeline-System verbunden. Terminals in Reichweite befinden sich in Nord-Frankreich, Belgien, den Niederlanden und im Vereinigten Königreich. Insgesamt gibt es dort Jahreskapazitäten von mehr als 80 Milliarden m³, die meist nicht mal halb ausgelastet sind. LNG könnte also eine Menge des zusätzlichen Bedarfs puffern.

„Wir haben MV verlassen und nicht vor, zurückzukommen“, erklärte Jacobus Bouwman auf OZ-Anfrage. Dies gelte für die gesamte Bundesrepublik, so der CEP-Mitinhaber und einer der Firmengründer. Seine Firma nahm beispielsweise auch im brandenburgischen Guhlen Erkundungsbohrungen vor. Insgesamt hatte sie mehr als 80 Millionen Euro investiert. Nun das endgültige Aus. „CEP befindet sich in der Liquidation“, so Bouwman.

Neptune Energy fördert weiter Öl in Vorpommern

Keineswegs auf dem Rückzug ist derweil Neptune Energy. Der niedersächsische Öl- und Gasförderer ist in Mesekenhagen bei Greifswald und Lütow auf Usedom seit 1994 aktiv. „Wir haben die Jahresgesamtproduktion an den Standorten seit 2018 von circa 3600 auf 9000 Tonnen Erdöl erhöhen können“, so die Leiterin der Berliner Repräsentanz, Sandra Finger.

Von Volker Penne