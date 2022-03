Online-Essenslieferriese „Just Eat Takeaway“ geht Lieferpartnerschaft mit McDonald‘s ein

Europas größter Online-Essenslieferdienst Just Eat Takeaway hat eine „langfristige, globale, strategische Partnerschaft“ mit der Fastfoodkette McDonald‘s vereinbart. Das teilte das Unternehmen, das in Deutschland und Österreich unter der Marke Lieferando tätig ist, am Dienstag mit, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Die Partnerschaft wird „das Wachstum des McDelivery-Geschäfts unterstützen und zu einem erhöhten operativen Nutzen für Just Eat Takeaway führen“, heißt es in einer Erklärung des in den Niederlanden ansässigen Lieferdienstes. Mit einzelnen McDonald‘s Filialen gab es bereits Kooperationen, mit der globalen Vereinbarung solle nun die Komplexität reduziert werden. Finanzielle Details wurden laut Reuters aber nicht bekannt gegeben.

Der Franchiseriese McDonald‘s bietet inzwischen in 33.000 Restaurants in 100 Ländern Lieferungen über eine Vielzahl von Plattformen an – darunter auch der Lieferando-Rivale Uber-Eats.

Just Eat Takeaway: erst Verdopplung des Umsatzes, dann Einbruch der Aktien

In den Vorjahren hatte Just Eat Takeaway zahlreiche Konkurrenz ausgeschaltet. So kaufte der niederländische Konzern 2018 Lieferheld, Pizza.de sowie Foodora und übernahm damit das komplette Deutschland-Geschäft des Berliner Essenszustellers Delivery Hero. Die Corona-Pandemie gab dem Unternehmen zusätzlich Aufschwung: Der Umsatz stieg 2020 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als die Hälfte auf etwa 2,4 Milliarden Euro.

Dennoch sind die Aktien von Just Eat Takeaway seit Ende 2020 stark rückläufig, fielen 2022 bereits um 36 Prozent. Ein Grund ist, dass befürchtet wurde, das durch die Corona-Pandemie ausgelöste Wachstum würde sich irgendwann verlangsamen. Ein weiterer ist der Aufkauf des US-amerikanischen Lieferdienstes Grubhub. Takeaway übernahm das Unternehmen 2021 für 7,3 Milliarden US-Dollar. Am Montag schlossen die Aktien bei 31,16 Euro.

RND/ml