Dieses Foto, des «U.S. Attorneys Office for Utah» zeigt gefälschte, mit Fentanyl gestreckte Oxycodon-Pillen. In den USA sind besonders West Virginia, Ohio und Kentucky von der Opioidkrise betroffen. Allein in den vergangenen fünf Jahren gab es mehr als 200.000 Todesfälle durch Überdosen. Quelle: U.S. Attorneys Office for Utah/A