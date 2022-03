Dezimierte Fischbestände, sinkende Fangmengen und weniger Absatz in der Corona-Pandemie: Die Ostseefischerei in Mecklenburg-Vorpommern steckt in einer tiefen Krise. Nun kommen hohe Dieselpreise hinzu.

Blick am Mittwoch (23.02.2022) auf den Fischereihafen in Freest (Landkreis Vorpommern Greifswald). Die EU hat in den zurückliegenden Jahren die Fangquoten für die Ostsee immer mehr gekürzt. Zahlreiche Politiker in Deutschland sehen damit die traditionelle Küstenfischerei im Nordosten grob gefährdet. Denn zahlreiche Fischereibetriebe haben inzwischen aufgegeben. Darunter u.a. auch in Freest und Stahlbrode. Quelle: Norbert Fellechner