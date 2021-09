Rostock/Boltenhagen

Die Nachricht traf Fischer Uwe Dunkelmann ins Mark: Nach der Fangstopp-Empfehlung für den Hering droht den Kutter- und Küstenfischern in MV ein zweiter schwerer Schlag. Der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) will nun auch die Fangquoten für den Dorsch – neben dem Hering der wichtigste Brotfisch für die Ostseefischer – im kommenden Jahr drastisch reduzieren. „Die Stellnetzfischerei geht daran kaputt“, urteilt der Boltenhagener Fischer nüchtern. „Da brauchen wir nicht mehr zu fischen. Da können wir zu Hause bleiben.“

Etwa 70 Prozent seiner Erlöse habe er über die Dorschfischerei erzielt. „Der Dorsch hat mir immer das Überleben gesichert.“ Doch damit dürfte es bald vorbei sein. „Ich werde mein Geschäft auf andere Standbeine – die Räucherei und den Restaurantbetrieb – verlagern müssen“, so der 61-Jährige. Den Fisch dafür werde er dann wohl zukaufen müssen.

Kipppunkt für den Dorschbestand, Kipppunkt für die Fischer

Weil die Nachwuchsjahrgänge in der westlichen Ostsee schwächeln und die Tiere an Gewicht verlieren, empfehlen die Wissenschaftler für 2022 eine weitere Absenkung der Dorschquote um 88 Prozent. Die Experten, darunter auch der Direktor des Thünen-Instituts für Ostseefischerei, Christopher Zimmermann, vermuten den Klimawandel als Ursache. Auch die Überfischung bis 2015 könnte dazu beigetragen haben. Aus ihrer Sicht ist eine absehbare Erholung des Dorschbestandes der westlichen Ostsee unwahrscheinlich. Wissenschaftler der Universität Hamburg kamen zum Ergebnis, dass der Kipppunkt für die Population überschritten ist.

Auch für die Küstenfischer sei nun der Kipppunkt erreicht, sagt die Chefin des Landesverbandes der Kutter- und Küstenfischer, Ilona Schreiber. Die Fischer, bereits jetzt in der Krise, würden nun reihenweise aufgeben, sollte der EU-Ministerrat der ICES-Empfehlung zustimmen. Das Problem sei grundsätzlicher Natur, so Schreiber. Nach dem Hering bricht nun auch der Dorsch als zweite Hauptfischart weg – etwa 90 Prozent der Erlöse in der handwerklichen Küstenfischerei erziele man über diese beiden Arten.

„Politik will Küstenfischerei sterben lassen“

Dass es dem Dorsch schlecht gehe, wolle man nicht negieren, räumt auch Fischer Dunkelmann ein. „Aber es ist politisch gewollt, dass man die handwerkliche Kutter- und Küstenfischerei sterben lässt.“ Seit Jahren habe man auf eine Wende gehofft, dass sich die Bestände stabilisieren und die Quoten steigen, sagt Verbandschefin Schreiber. Fischereiminister Till Backhaus (SPD) wirft sie Untätigkeit vor. Bei einem Termin Mitte August im Ministerium habe man nur mit dem Referatsleiter sprechen können, nicht mit Backhaus. Das Gespräch blieb ohne Ergebnis. „Wenn irgendwo ein Wolf heult, dann ist der Minister zur Stelle, bei uns nicht.“ Daran sehe man, wie wichtig ihm das Thema sei.

Ein Vorschlag der Fischer: die schonende Stellnetzfischerei in der Drei-Seemeilen-Zone aus der Quotierung zu nehmen und dafür die Schleppnetzfischerei, die mit kleinem Aufwand deutlich mehr Fisch aus der Ostsee holt und den Meeresgrund zerstört, mit den Quotenbeschränkungen zu belegen. Es gehe um den Erhalt eines traditionellen Handwerks, das zur Ostsee gehört, sagt sie. „Sind die Fischer weg, gehen auch die jahrhundertealten Erfahrungen und das Wissen verloren.“ Ob die Stellnetzfischerei tatsächlich so schonend sei, bezweifeln Umweltschützer. Robben und Schweinswale verfingen sich in Stellnetzen.

Nach Einschätzung des Thünen-Instituts für Ostseefischerei müssten jetzt wichtige Entscheidungen getroffen werden, damit grundlegende Fischereistrukturen in den Häfen und bei der Vermarktung für die Zeit nach der Krise erhalten bleiben. „Dafür müssen wir uns Hafen für Hafen anschauen“, sagt der Fischereibiologe Christopher Zimmermann. Er befürchte allerdings, dass ein Konzept erst dann vorliegen wird, wenn es zu spät sei und die Fischer bereits aufgegeben hätten.

Backhaus: Land unterstützt Fischer

Backhaus, zuständig für die Ressorts Fischerei und Umwelt, weist den Vorwurf der Untätigkeit zurück. Die seit Jahren anhaltenden Probleme der Kutter- und Küstenfischerei seien eine „bedauerliche Entwicklung.“ Er gehe davon aus, dass Bund und die beiden Küstenländer diesen äußerst schmerzhaften Prozess weiter mit Abwrackmaßnahmen und für die verbleibenden Betriebe mit zeitweiligen Stilllegungsmaßnahmen begleiten werden. Das Land unterstütze zudem Betriebe, die Konzepte im Bereich der Vermarktung oder der touristischen Ausrichtung entwickeln wollen. Seinen Angaben zufolge sind etwa 100 der 204 Haupterwerbsbetriebe auf diese beiden Fischarten besonders angewiesen.

Fischer fordern Überbrückungshilfen

Der Landesverband der Kutter- und Küstenfischer fordert verbindliche Aussagen. „Wir brauchen für 2021 und 2022 zeitweilige Hilfen für die Fischer, die an ein Ende der Krise glauben“, sendet Schreiber einen Hilferuf Richtung Schwerin. Doch genau diese Hilfen sähen die EU-Förderprogramme nicht vor. Abwrackprämien belohnten den Ausstieg, sicherten aber nicht den Erhalt des Küstenhandwerks. „Es ist eine Kettenreaktion: weniger Fischer, weniger Fischereigenossenschaften und bald auch keinen Landesverband.“

