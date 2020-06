Rostock/Stralsund

Sie wurden auch im Nordosten als „Corona-Helden“ gefeiert. Nun sollen die rund 27 000 Altenpfleger und Beschäftigten in der Altenpflege eine einmalige Prämie in Höhe von 150 bis 1500 Euro erhalten. In die Freude über den steuerfreien Bonus mischt sich aber Unmut über das bundesweit bestehende Lohngefälle in der Branche.

„Auch dreißig Jahre nach der Wende existieren zwischen Ost und West nicht nur bei der Entlohnung extreme Unterschiede“, sagt Steffen Kühhirt. Laut dem Fachbereichsleiter Gesundheit und Soziales der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Nord verdienen Pflegekräfte in MV mitunter nur 1800 bis 2000 Euro monatlich. „Im Osten liegt der Pflegemindestlohn bei 10,85 Euro pro Stunde. Das ist ein Unding“, so Kühhirt.

Anzeige

Steffen Kühhirt, Fachbereichsleiter Gesundheit und Soziales Verdi Nord. Quelle: Irene Burow

Weitere OZ+ Artikel

Die Folge: Berufseinsteiger haben in Pflegeeinrichtungen der Diakonie in MV – laut Verdi einer der gut bezahlten Bereiche im Nordosten – einen Jahresverdienst von 33 100 Euro. Im fünften Berufsjahr sind es 33 500 Euro. Zum Vergleich: In Schleswig-Holstein bekommt die Fachkraft in der stationären Altenpflege mindestens 35 000 beziehungsweise im fünften Berufsjahr 37 000 Euro. Zudem sind dort nach 25 Jahren 42 000 Euro fällig.

Konkurrenz durch Kliniken

Und damit schneidet Schleswig-Holstein im Bundesvergleich schlecht ab. So erhalten beispielsweise Altenpfleger in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen nach fünf Berufsjahren mitunter 40 000 Euro jährlich. Hinzu kommt die Konkurrenz im Kliniksektor: So zahlt beispielsweise das Klinikum Südstadt Rostock ausgebildeten Gesundheits- und Krankenpflegern bereits in der niedrigsten Entgeltgruppe P07 ein Stundenentgelt von 16,48 Euro. Damit betrage das monatliche Grundentgelt ohne Zulagen und Zuschläge 2865,56 Euro, so Personalchef Hagen Schulz.

Kommentar zur Altenpflege Schlechte Bezahlung der Pflegekräfte in MV ist ein Skandal

„Da verwundert es nicht, dass der Fachkräfte-Nachwuchs in die alten Länder oder in die Krankenhäuser abwandert“, sagt Kühhirt. Das bekräftigt der Paritätische Landesverband MV. Um eine Abwanderung zu verhindern, „unterstützen wir unsere Mitglieder, um ihre gesetzlichen Ansprüche in Vergütungsverhandlungen mit Pflege- und Krankenkassen durchzusetzen“, erklärt der Referent für Altenhilfe und Pflege, Hellmut Daniel.

„Lohnkeller“ der Nation

„Viele Jahre war MV der Lohnkeller der Nation. Das hat sich auch auf den Pflegebereich ausgewirkt“, erklärt Bernd Tünker, Geschäftsführer des Landesverbandes der Arbeiterwohlfahrt ( Awo). Um als Arbeitgeber konkurrenzfähig zu sein, müsse man entsprechend zahlen. Deshalb wollen die Mitglieder der Awo-Tarifgemeinschaft MV – sie umfasst 2900 der 7000 Awo-Beschäftigten – gestaffelt bis spätestens 2025 die 100 Prozent des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst erreichen.

Bernd Tünker, Geschäftsführer des Landesverbandes der Arbeiterwohlfahrt MV. Quelle: Cornelius Kettler

Mehr als 91 000 Pflegebedürftige In Mecklenburg-Vorpommern gab es bereits im vergangenen Jahr mehr als 91 000 Pflegebedürftige. Davon lebten72 000 zu Hause. 46 000 von ihnen wurden allein von den Angehörigen und etwa 26 000 gemeinsam von Angehörigen und ambulanten Diensten betreut. Aktuell existieren im Nordosten 19 Pflegestützpunkte. Die Berater führen nach Vereinbarung auch Hausbesuche – derzeit unter Corona-Bedingungen – durch. Die Fachleute beraten kostenlos, unabhängig und trägerübergreifend. Mehr Infos unter www.pflegestuetzpunktemv.de

Ab September 2021 soll der bundeseinheitliche Pflegemindestlohn von 15 Euro pro Stunde für die Pflegefachkraft gelten. „Dann wird es in diesem Bereich endlich keinen Unterschied zwischen alten und neuen Ländern geben“, sagt Hellmut Daniel. Das Mindestentgelt für Altenpfleger ohne weitere Zusatzqualifikation beträgt dann 12 Euro pro Stunde.

Lesen Sie auch:

Von Volker Penne