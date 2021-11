Rostock/Schwerin

Die Gefahr eines Pflege-Notstandes in MV wächst: Bereits mehr als 103 000 Menschen sind hierzulande auf regelmäßige Hilfe angewiesen. Gleichzeitig wird der Mangel an Pflegefachkräften dramatischer. Und die Corona-Misere belastet das oft ausgelaugte Personal in Heimen sowie in der Tages- und ambulanten Pflege zusätzlich.

Die AOK Nordost – mit 400 000 Mitgliedern die größte gesetzliche Krankenkasse hierzulande – konstatiert: „2019 waren 54 000 unserer Versicherten auf Pflege angewiesen, im ersten Halbjahr 2021 schon 57 000“, so AOK-Sprecher Markus Juhls. Das Schweriner Sozialministerium geht derweil in den kommenden zehn bis 15 Jahren von insgesamt etwa 125 000 Pflegebedürftigen im Land aus.

Pflegeausbildung entbürokratisieren

Fachleute schätzen, dass in MV bereits mehr als 3000 Pflegefachkräfte fehlen. Britta von Cyrson, Pflegedienstleiterin der Seniorenwohnanlage Evershagen des DRK Rostock Wohnen und Pflege in Rostock, stellt fest: „Selbst wenn die ,Personalschlüssel’ erhöht werden, woher sollen diese Fachkräfte kommen? Die Politik hat Jahre verschlafen!“

„Mit uns steht und fällt alles im Bereich der ambulanten Pflege. Und wir sind am Limit“, sagt Carolin Lubetzki, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste. Von den 529 ambulanten Pflegediensten im Nordosten sind 324 private Anbieter. Die Juniorchefin des Unternehmens „Pflegebienchen“ in Bad Doberan (Landkreis Rostock) fordert eine Entbürokratisierung der Pflegeausbildung.

MV hat die ältesten Einwohner Aktuell könnendie Erkrankten die Pflegegrade 1 bis 5 erhalten. Ab Pflegegrad 2 wird ein Pflegegeld gezahlt. Aber auch Betroffene mit Pflegegrad 1 haben Anspruch auf den sogenannten Entlastungsbetrag von 125 Euro monatlich. In MV leben laut Versicherungsverband GDV im Bundesschnitt die ältesten Einwohner. Im Vergleich zum Jahr 1990 hat sich der Altersschnitt um 13 Jahre erhöht. Lag er 2020 bei 48,8 Jahren, waren es 1990 noch 35,8. Bundesweit stieg das Durchschnittsalter in diesem Zeitraum von 39,3 auf 44,6 Jahre. Hamburg und Berlin wiesen 2020 mit 42,1 beziehungsweise 42,7 Jahren die jüngste Bevölkerung auf. Im Nordosten erhöhtesich der Anteil der über 80-Jährigen binnen 30 Jahren von 2,6 auf 8,3 Prozent. Wie in sechs anderen deutschen Landkreisen hat das Durchschnittsalter in den Kreisen Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Rügen bereits die Marke von 50 Jahren erreicht.

Diese ist ebenso dringend nötig wie die gute Bezahlung der Pflegekräfte. „Wir suchen gemeinsam nach Lösungen für eine attraktive Vergütung“, unterstreicht Kirsten Jüttner, Leiterin der Geschäftsstelle des Verbandes der Ersatzkassen MV.

Hier sind sechs Krankenkassen mit insgesamt etwa 700 000 Versicherten vereint. „Die monatlichen Durchschnittsgehälter liegen derzeit in der stationären Pflege bei 3300 Euro und in der ambulanten Pflege bei 2900 Euro“, sagt Kirsten Jüttner.

Zahl pflegebedürftiger Kinder nimmt zu

Derweil steigt die Nachfrage nach Leistungen der Pflegeversicherung deutlich, erklärt Diane Hollenbach, Leiterin des Geschäftsbereichs Pflegeversicherung beim Medizinischen Dienst MV (MDK). 2020 haben die 86 MDK-Pflegegutachter allein rund 29 000 Gutachten zu Anträgen erstellt, bei denen erstmals Leistungen beantragt wurden. Ein Plus von gut drei Prozent. Zudem gingen rund 15 Prozent mehr Höherstufungsanträge ein als 2019.

Pflegebedürftigkeit ist keineswegs eine Frage des Alters. „Unterstützung können Neugeborene bis hin zu 90-Jährigen benötigen“, stellt Bonny Haacker klar. So nehme unter anderem die Zahl der verhaltensauffälligen Kinder stetig zu, die vor allem an Entwicklungsstörungen leiden“, erläutert die Pflegeberaterin im Pflegestützpunkt Anklam (Vorpommern-Greifswald). Dieser ist eine von derzeit 19 Einrichtungen im Land, in denen die Bürger kostenlos und unabhängig zu allen Fragen rund um das Thema Pflege beraten werden.

Von Volker Penne