Ganz knapp ist das Luftfahrtunternehmen Lufthansa einem Streik am Montag entkommen - die Aktienkurse sind so schlecht, wie schon lange nicht mehr. Qatar Airways will bei Lufthansa einsteigen aber LH-Chef Carsten Spohr will unbedingt mit Condor zusammenkommen. Und jetzt kündigt Verdi auch noch an, dass die Streiks nur pausieren würden.