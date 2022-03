Polen als Blaupause: Liefert LNG-Terminal in Swinemünde bald Gas nach MV?

Swinemünde/Lubmin

Zwischen Lubmin und dem polnischen Swinemünde liegen nur 44 Kilometer Luftlinie. Trotzdem sind die beiden Orte Welten voneinander entfernt. Während am Greifswalder Bodden gerade die Pipeline Nord Stream 2 beerdigt wird, liegt in der polnischen Hafenstadt die Zukunft der Gasversorgung – auch der deutschen. Seitdem Putin der Ukraine den Krieg erklärte, will Deutschland raus aus der russischen Abhängigkeit beim Gas. Weg von der Nabelschnur des russischen Staatskonzerns Gazprom. Das Schlüsselwort heißt LNG, Liquefied Natural Gas, was so viel bedeutet wie verflüssigtes Erdgas.

Deutsche Firma baut dritten LNG-Tank in Polen

Projektleiter der TGE Group für den LNG-Terminal Swinemünde, Florian Bakic Foto: Stefan Sauer Quelle: Stefan Sauer

Der Projektleiter der TGE Gas Engineering GmbH, Florian Bakic, schaut von einer Straßenbrücke auf das Gelände des LNG-Terminals in Swinemünde. Neben zwei riesigen Tanks, die seit 2015 in Betrieb sind, errichtet die deutsche TGE Group als Konsortialpartner der polnischen Tochter der österreichischen PORR-Gruppe aktuell einen dritten Tank mit einem Fassungsvermögen von 180 000 Kubikmeter Flüssiggas. Der 42-Jährige ist Experte für die Planung und den Bau von LNG-Terminals und dieser riesigen „Thermoskannen“, in denen das -160 Grad kalte Flüssiggas gelagert wird. Seit 15 Jahren im Geschäft, zuletzt in Finnland in Hamina. „Ich war im LNG-Bereich fast überall auf der Welt tätig, aber nie in Deutschland“, sagt Bakic (42). Kein Wunder. Deutschland hat dem russischen Pipeline-Gas vertraut. Und sich damit verletzlich gemacht.

„Telefone stehen nicht mehr still“

Doch das könnte sich ändern: „Seit ein paar Tagen stehen bei uns die Telefone nicht mehr still“, sagt der Geschäftsführer der TGE-Group, Thomas Wehrheim. In der Bonner Firmenzentrale laufen die Drähte heiß, nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am vergangenen Sonntag in seiner Zeitenwende-Rede verkündete, zwei LNG-Aufnahmestellen in Brunsbüttel und Wilhelmshaven an der Nordsee zu bauen, um die Abhängigkeit von russischem Gas zu überwinden.

Thomas Wehrheim, CEO der auf den Bau von LNG-Terminals spezialisierten TGE Group. Quelle: KOLJA MATZKEKOLJA MATZKE

Ein ambitioniertes Ziel angesichts der Realitäten: „Deutsche Verwaltungsbehörden haben par excellence das weltweit komplizierteste Genehmigungssystem“, sagt Wehrheim. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) will sich deshalb als „Sparringspartner“ der Bundesregierung empfehlen: Verfahren müssen beschleunigt werden.

Rostock und Sassnitz haben Tiefseehäfen

Um Gas-Terminals wie den in Swinemünde zu errichten, braucht es vor allem eines: einen Tiefseehafen. Den hätten in Mecklenburg-Vorpommern die Standorte Rostock und Sassnitz. In Rostock ist ein bereits genehmigtes Projekt für den Bau eines Flüssiggastanks mit 40 000 Kubikmeter Ende 2021 gescheitert, weil sich ein internationaler Investor zurückgezogen hatte. Ist das Vorhaben damit gestorben? Experten wie Wehrheim sagen, nein. „Würde sich ein neuer Investor finden oder sich sogar die deutsche Bundesregierung beteiligen, könnte man das Projekt schnell wieder auf den Weg bringen“, ist er überzeugt.

Die LNG-Technologie ist ausgereift, „fully developed“ heißt das im Ingenieursdeutsch. Das flüssige Gas lagert in Swinemünde bei -160 Grad in riesigen Behältern aus Nickelstahl, umgeben von einer ein Meter dicken Betonwand. Dafür muss doch ein enormer Energieaufwand notwendig sein? Bakic widerspricht: „Die riesigen Tanks sind gut isolierte Thermoskannen, die die Kälte über Monate halten.“ Der Energieaufwand entstehe, wenn das flüssige Gas auf Pipelinedruck gepumpt und verdampft, also „regasifiziert“ und in die Pipeline eingespeist wird. Für das Regasifizieren nutzt man in Swinemünde mit Gas beheizte Wasserbadverdampfer. Warm genug, damit die Temperatur des Flüssiggases auf über 10 Grad gebracht wird und sich beim Verdampfen um den Faktor 500 ausdehnt.

Flexibel und unabhängig: Unschlagbarer Vorteil von LNG

Ob Flüssiggas nun die umweltfreundlichere und nachhaltigere Variante ist, darüber lässt sich streiten. „Man kann das nicht allein am Transport festmachen“, sagt Bakic. Wird der Brennstoff herkömmlich oder durch Fracking gefördert? Wie lang sind die Transportwege? Unter welchen Arbeitsbedingungen wird das Gas gefördert und wo? Viele Faktoren greifen ineinander. Einen unschlagbaren Vorteil hat LNG gegenüber Pipeline-Gas allemal: Man ist flexibel in der Auswahl der Lieferstaaten.

Polen löst sich zeitnah aus Gas-Abhängigkeit Russlands

Polen, das zu den schärfsten Kritikern der Nord-Stream-Pipeline gehörte, will sich zeitnah aus den Fesseln seines östlichen Nachbarn lösen. Die Baltic-Pipe, die pro Jahr 10 Milliarden Kubikmeter Erdgas von Norwegen nach Polen liefert, soll Ende 2022 in Betrieb gehen. Die Dänische Umweltbehörde, die im vergangenen Jahr einen Baustopp in ihren Gewässern angeordnet hatte, gab vor wenigen Tagen grünes Licht für die Fertigstellung. Das LNG-Terminal in Swinemünde, auf dem TGE derzeit den dritten Tank errichtet, hat gerade seine Kapazität erweitert – von fünf Milliarden auf 7,5 Milliarden Kubikmeter Gas. Mit der Inbetriebnahme des Tanks und eines weiteren Schiffsanlegers Ende 2023 wächst die Lagerkapazität weiter an. Theoretisch könnte von dort auch Gas nach Deutschland fließen.

Von Martina Rathke