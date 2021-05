Raps-Anbau in MV: so wenig und so teuer wie nie

Rostock

Nach einem kalten April stehen die Rapsfelder in MV in voller Blüte. Die goldene Feldfrucht macht dieses Jahr ihrem Namen alle Ehre: Mit bis zu 550 Euro je Tonne wird Raps an den Rohstoffbörsen so teuer verkauft wie noch nie. Zum Vergleich: Noch vor einem Jahr kostete die Tonne gerade einmal 370 Euro.

„Wahnsinn“ sei das, meint Geschäftsführer Christian Ehlers vom Bauernverband Nordvorpommern in Grimmen. So sehr sich die Landwirte über die Rekordpreise freuen mögen, sei diese Entwicklung zugleich „beunruhigend“. Hohe Lebensmittelpreise blieben nicht folgenlos, sie könnten globale Engpässe bei der Ernährung befeuern und zu vermehrten Migrationsbewegungen führen, erklärt Ehlers.

Ertrag und Anbau gesunken

Laut Landesamt für Statistik wird dieses Jahr in MV auf insgesamt 174 000 Hektar Winterraps angebaut, das sind 2,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Seit 2015 schrumpfte die Anbaufläche sogar um mehr als zwölf Prozent. Viele Landwirte drosselten die Produktion der Ölfrucht nach dem Verbot des Pflanzenschutzmittels Neonicotenoid vor sechs Jahren, dem sogenannten Beizen, weil daraufhin die Erträge von bis zu 50 Doppelzentner je Hektar auf rund 40 Doppelzentner eingebrochen waren.

Einer der Hauptabnehmer von heimischem Raps ist die Power Oil GmbH im Rostocker Seehafen. Aufgrund gesunkener Erzeugermengen in Deutschland greift die Ölmühle inzwischen auch auf Importe zurück. Erstmals lieferte ein Schiff in Rostock dieses Frühjahr 30 000 Tonnen Raps aus Südafrika an, berichtet die „Bauernzeitung“.

Boden zu trocken

Die gelben Blüten, eines der beliebtesten Fotomotive im Nordosten, zeigen sich dieses Jahr etwas später als sonst. „Das liegt am kühlen Wetter im April“, sagt Frank Schiffner, Pflanzenbaureferent beim Bauernverband MV. Insgesamt sei der Raps „gut durch den Winter gekommen“. Allerdings sei der Boden in den tieferen Schichten noch immer sehr trocken – trotz des häufigen Regens der vergangenen Wochen.

Diese für Laien nicht sichtbare Trockenheit ist eine Spätfolge der warmen und regenarmen Jahre von 2018 bis 2020. Die Wurzeln des Raps reichen tief, das fehlende Wasser auf einigen Feldern könnte das Wachstum der schwarzen Ölkörner in den nächsten Wochen bremsen.

„Bisher sieht es aber gut aus“, meint Geschäftsführer Ehlers. Die Erntezeit für den Raps beginnt meist Ende Juli. Wenn alles gut läuft, lagern die Früchte zehn Tage später in den Silos – und im August wird der nächste Winterraps ausgesät.

Von Gerald Kleine Wördemann