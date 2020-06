Rassistisches Werbevideo: Mit diesem Vier-Punkte-Plan reagiert VW

Wolfsburg

Zwischen dem Selbstverständnis von Volkswagen und der Darstellung des Konzerns in der Öffentlichkeit klaffte auf einmal ein Riss: Ausgerechnet ein Unternehmen, das sich vor dem Hintergrund seiner eigenen Vergangenheit stets gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit positioniert und Werte wie Menschlichkeit und Vielfalt in seinem Kodex festgeschrieben hat, veröffentlicht ein rassistisches Werbevideo. Die zuständigen Manager entschuldigen sich, räumen Fehler ein und wollen solche Vorfälle künftig mit einem Vier-Punkte-Plan verhindern.

Konzernrevision: Kein rassistisches Motiv

Die Konzernrevision stellte am Donnerstag die Ergebnisse ihrer internen Untersuchung vor. Einen Vorsatz habe es nicht gegeben: „Ein rassistisches Motiv konnte weder bei der Erstellung noch bei der Freigabe des Clips festgestellt werden“, sagte Hiltrud D. Werner, VW-Vorständin für Integrität und Recht.

Anzeige

Doch offenbar konnte der Clip die Kontrollinstanzen im Unternehmen passieren, ohne dass die kritischen Inhalte auffielen. Und dann verhallten auch noch interne Warnungen nach einer Veröffentlichung auf dem Twitter-Account von Jürgen Stackmann. „Mangelnde Sensibilität und Unzulänglichkeiten unserer Prozesse führten dazu, dass der rassistische Clip veröffentlich werden konnte“, erklärte VW am Donnerstag dazu. Einige Kollegen seien auch nach dem ersten warnenden Hinweis aus der Social-Media-Community „nicht aufmerksam und reaktiv genug“ gewesen, räumte Werner ein.

Weitere OZ+ Artikel

Der Fokus der Kampagne liegt auf Diversität

„Ganz klar: Wir haben Fehler gemacht. Wir waren nicht aufmerksam genug“, sagte auch Jochen Sengpiehl, Chief Marketing Officer der Marke. Die Ironie der Geschichte ist, dass ausgerechnet bei der Golf-8-Kampagne der Fokus auf Diversität liegen sollte. „Wir zeigen Menschen verschiedenen Alters, verschiedener Herkunft, mit verschiedenen Lifestyles“, sagte Sengpiehl.

Das kurze Video sei Teil von fünf „Snippets“, welches die Geschichte eines verliebten Pärchens erzählten – eine Spanierin und ein Deutsch-Nigerianer spielen sich gegenseitig Streiche. Mit im Bild ist immer ein Golf 8. Die fragliche Szene sollte zeigen, wie die Hand der Freundin den Mann in ein Café schnipst. Die überdimensionale Hand sei ein beliebtes Stilelement auf Instagram und Tik Tok. „Niemandem aus dem Team ist aufgefallen, dass das Schnipsen einer Person allein schon unpassend ist – und in dem so dargestellten Kontext rassistisch.“

Grafikprogramm wählte Buchstabenanordnung zufällig

Produziert wurde der Spot in Argentinien – der Name des Cafés „Petit Colon“ soll sich offenbar auf das Teatro Colón in Buenos Aires beziehen. Dann wäre da noch der Schriftzug „Der neue Golf“, dessen Buchstaben in einer Einstellung das Wort „Neger“ ergeben. „Die für den Schriftzug ausgewählten Buchstaben wurden durch ein Grafikprogramm zufällig gewählt. Wir haben untersucht, ob dieses Programm manipuliert werden kann, haben dafür aber keine Anhaltspunkte gefunden“, erklärte Sengpiehl.

„Mangelnde interkulturelle Sensibilität“

„Rassistische Absichten hatte bei uns im Team dabei ganz sicher niemand im Sinn. Aber das eine ist die Intention des Senders, das andere ist, was beim Empfänger ankommt“, gab VW-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann zu. „Mangelnde interkulturelle Sensibilität müssen wir uns hier auf jeden Fall vorwerfen lassen“, meinte Stackmann. Er übernehme als Vorstand für Vertrieb, Marketing und After Sale die Verantwortung.

Personelle Konsequenzen soll es vorerst nicht geben. „Das entscheiden bei uns Disziplinar- und Personalausschüsse, in deren Arbeit ich großes Vertrauen habe“, sagte Werner. Personelle Konsequenzen gebe es nur, wenn grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz nachgewiesen würden. Ansonsten stelle sich das Unternehmen auch bei Fehlern vor seine Mitarbeiter. „Ein Bauernopfer wird es daher nicht geben“, sagte Werner. Auch die Zusammenarbeit mit der zuständigen Agentur stellt VW nicht in Frage – man arbeite seit mehr als 60 Jahren zusammen.

Volkswagen will vier Dinge ändern

Um zu verhindern, dass sich ein solcher Vorfall wiederholt, stellt VW einen Vier-Punkte-Plan auf: Die Freigabe von Inhalten soll auf Seiten der Agentur und im eigenen Unternehmen gründlicher geprüft werden. Geplant ist ein Ethik-Board, was man wohl am ehesten mit Ethik-Kommission übersetzten könnte. Die soll mit unabhängigen Experten für Diversität Inhalte auf potenziell verletzende, diskriminierende und anderweitig kritische Elemente prüfen.

Außerdem sollen Mitarbeiter von VW und der Agentur in Sachen Ethik und Kultur geschult werden. Bei der Zusammenstellung von Teams soll mehr auf Heterogenität und Diversität geachtet werden. Und schließlich plant VW eine übergreifende Abteilung, welche die Kanäle für die sozialen Medien besser steuern und schneller reagieren soll. Schließlich war der Konzernbetriebsrat nicht nur über das Video selbst erbost, sondern auch über das abwiegelnde erste Statement in den sozialen Medien.

Der Betriebsrat will den Prozess „genau begleiten“

VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh begrüßte die angekündigten Maßnahmen und ergänzte: „Hoffentlich geht das alles schnell genug und wirkt dann entsprechend nachhaltig. Besonders entscheidend ist es allerdings, in Zukunft solche Erstreaktionen zu verhindern, wenn irgendwo Kritik im Netz auftaucht. Wie sich das Unternehmen hierfür neu aufstellt, werden wir genau begleiten.“

Lesen Sie auch:

Von Christian Opel