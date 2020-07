Sierksdorf

Jetzt ist er wieder geöffnet: Der Hansa-Park ist Dienstagmorgen in die Saison 2020 gestartet. Hunderte hatten sich vorab auf der Internetseite des Freizeitparks ein Ticket reserviert – auch Alexander Brüdgam. „Es ist großartig, dass man endlich wieder fahren darf. Wir haben darauf hingefiebert“, sagte der Hamburger kurz nach einer Fahrt mit der Achterbahn „Kärnan“. Seine Frau Anika ergänzte: „Die Maske wird so sehr ins Gesicht gedrückt, man kann sie eigentlich nicht verlieren.“

Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes ist in den Fahrgeschäften, den Sanitärbereichen sowie weiteren geschlossenen Räumen, Pflicht und Teil der Auflagen des Landes Schleswig-Holstein. Nachdem der Hansa-Park in Sierksdorf monatelang nicht öffnen durfte, ist dies nun mit Hygiene- und Abstandsregeln möglich. Auffällig war am ersten Tag die Zahl der Besucher, die sich auf dem weitläufigen Gelände gut aus dem Weg gehen konnten.

Anzeige

Zur Galerie Der Hansa-Park hat die Saison 2020 begonnen. Hunderte Besucher kamen, genossen Achterbahn- und Wasserbahnfahrten. Die LN waren auf dem Gelände unterwegs und haben die ersten Stunden verfolgt.

Hansa-Park will Zahl der Besucher erhöhen

Die Menge könnte bereits in den kommenden Tagen erhöht werden. Parkchefin Claudia Leicht hatte gegenüber den „Lübecker Nachrichten“ angekündigt, zunächst mit weniger Besuchern zu starten, um die neuen Abläufe analysieren zu können. „Wir werden ganz sensibel vorgehen und langsam hochfahren. Die Gäste sind bislang im Großen und Ganzen sehr diszipliniert“, sagte sie am späten Dienstagnachmittag.

Weitere OZ+ Artikel

Was am ersten Tag gut zu funktionieren schien, waren die Bodenaufkleber, die deutlich machen, wie viel Abstand es zu halten gilt. Ebenfalls gut kamen die kostümierten Mitarbeiter an, die mit Desinfektionsmittel gefüllten Sprühflaschen und Abstandsschildern ausgestattet sind. Auch Jana (11) aus Riepsdorf und Laura (12) aus Göhl nutzten das Angebot. „Es ist ein bisschen ungewohnt, dass alle Abstand halten. Dafür sind die Wartezeiten viel kürzer“, sagte Jana. Laura ergänzte: „Wir waren im ,Kleinen Zar’ und im Kettenkarussell. Wir würden auf jeden Fall wiederkommen in dieser Saison.“

Lange Schlange vor dem Holstentor

Dass der Hansa-Park viele Stammgäste und Mehrfachbesucher hat, wurde bereits vor dem Einlass am Dienstagmorgen deutlich. 200 bis 300 Menschen, darunter viele Jugendliche und Familien, warteten vor dem Nachbau des Holstentors. Die Parkbetreiber reagierten auf den Andrang, öffneten zehn Minuten eher als geplant und sorgten so für Entlastung.

So startete der Hansa-Park in die Saison:

„Eigentlich wollten wir schon am ersten Tag der Saison Ende März in den Hansa-Park fahren. Das hat ja leider nicht geklappt“, sagte Kai Fischer, der mit Tochter Kiara und Partnerin Nicola Boll in der Warteschlange wartete. Nun seien sie froh, dass sie online drei Reservierungen für den Neustart am 30. Juni ergattern konnten. „Wir hatten erst nur zwei Karten und haben gekämpft. Es hat mehrere Versuche gedauert, bis es geklappt hat.“

Auf Rekordjagd in „Kärnapulten“

Im Hansa-Park selbst zog es Kai Fischer zu „Kärnapulten“. In dem Fahrgeschäft sind tolle Ausblicke in luftiger Höhe und Überschläge möglich. Kai Fischer ging es vor allem um die Menge der Drehungen. „Ich möchte meinen Rekord brechen. Über 40 Umrundungen wären toll“, erzählte er. Seine Tochter freute sich vor allem auf die Achter- und Wasserbahnen.

Letztere suchten auch Emil Vollmer, Ylvie-Johanna Schmalfeldt (beide 10) und ihre große Cousine Hannah Zeisler (18) auf. „Es war erfrischend, aber ich saß hinten und hatte Glück“, sagte Emil nach einer Fahrt im „Super Splash“. Auch an das Masketragen in den Fahrgeschäften habe er sich gleich nach der erste Runde gewöhnt.

Das müssen Besucher beachten Parkgäste, auch Saisonkarteninhaber, müssen ihren Besuch über die Internetseite www.hansapark.de planen. Damit soll die Zahl der Besucher kontrolliert werden. In Fahrgeschäften, den Sanitärbereichen und Shops muss einen Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Im Hansa-Park muss der Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen Personen eingehalten werden. Besucher sollen sich die Hände desinfizieren.

Gäste und Hansa-Park-Chefin loben den Saisonstart

Auch Parkchefin Claudia Leicht zeigte sich mit dem Auftakt zufrieden. Nach dem großen Ansturm am Morgen hätten sich die Abläufe beim Personal zur Mittagszeit hin gut eingespielt. Einige Gäste wie Silvia Rausch (31) und Julian Niederer (35) aus Neu-Ulm in Bayern lobten vor allem die Thematisierung des Freizeitparks.

Passend zum Hanse-Motto wurden neue Flaggen aufgehängt. Zudem haben Fahrgeschäfte wie der „Holsteinturm“, „Super Splash“ und einige Holzattraktionen für Kinder neue Anstriche bekommen. Noch nicht fertig ist „Awildas Welt“ – mit Wasserbahn und Mini-Freifallturm für Kinder.

Von Sebastian Rosenkötter