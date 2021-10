Grömitz

Das Hafenrestaurant in Grömitz (Schleswig-Holstein) hat ab sofort einen neuen Mitarbeiter. Seine Qualifikationen: Schnell, belastbar und vor allem freundlich. Dazu sieben Tage die Woche im Einsatz – Überstunden inklusive. Und er hilft Inhaber Tim Bornewasser bei einem großen Problem: Denn der 32-Jährige findet immer schwieriger Personal für seinen Gastronomiebetrieb. Deshalb unterstützt jetzt ein Service-Roboter das Grömitzer Familienunternehmen.

„Uns ist wichtig, dass wir keine Mitarbeiter durch den Roboter ersetzen“, betont Bornewasser. Im Gegenteil: Die Crew, die aus 16 Festangestellten und acht Aushilfskräften besteht, schafft es an vielen Tagen kaum, das Gästeaufkommen zu bewältigen. Im September musste das Restaurant deshalb bereits an zwei Tagen in der Woche schließen. Dank der technischen Unterstützung sollen die Mitarbeiter künftig wieder mehr Zeit für die Gästebetreuung haben.

Zur Galerie Das Gerät orientiert sich über Laserstrahlen und ist ab sofort im Hafenrestaurant im Einsatz

Kontakt zum Gast soll bleiben

Der Roboter, den Tim Bornewasser in einer Reportage über das Leben in China entdeckt hat, setzt dafür an der Schnittstelle zwischen Küche und Servicemitarbeiter an. „Für den Gast ändert sich im Grunde nichts“, sagt Bornewasser. „Der Roboter holt Essen und Getränke vom Tresen oder aus der Küche ab und bringt beides bis an den Tisch oder an eine Servicestation.“ Dort übernehmen die Servicekräfte wie gewohnt und reichen dem Gast die Teller und Gläser an. Auch abgeholt werden die leeren Teller per Hand. „Damit man in jedem Fall den Kontakt zum Gast behält und beispielsweise fragen kann, ob alles geschmeckt hat“, sagt Bornewasser.

Der Service-Roboter kommt aus China Hersteller des Service-Roboters ist das chinesische Unternehmen Shenzhen Pudu Robotics. Insgesamt gibt es vier verschiedene Varianten, die derzeit in Deutschland vertrieben werden. Tim Bornewasser hat seinen „BellaBot“ über den Vertriebspartner DigPanda GmbH erworben. In China gehören die Geräte bereits in Restaurants und Hotelleriebetrieben zum Alltag. Unter anderem werden sie im führenden Schnellrestaurant eingesetzt.

Der Roboter verfügt über vier Ebenen. „Sechs bis acht Teller mit Beilagenschalen schafft er damit locker“, sagt Tim Bornewasser. „Insgesamt kann er 40 Kilo tragen, dafür müssten die Mitarbeiter mehrmals laufen.“ Gesteuert wird er über ein Display. Alle Tische und Laufwege sind bereits programmiert worden, sodass der Roboter per Klick seine Ziele entgegennimmt und in gewünschter Folge anfährt. Wer auf Mitarbeiterseite das Gerät braucht, kann es außerdem per App anfordern.

Rund 80 Zentimeter legt der beladene Roboter pro Sekunde zurück, dazu erkennt er in Millisekunden Hindernisse und weicht selbstständig aus. Dabei verfügt er über Stoßdämpfer, sodass im Zweifel auch Getränke sicher am Tisch ankommen, ohne vorher durch rasante Manöver überzuschwappen. Mit einer Akkuladung kommt er unter voller Belastung minimum zwölf Stunden über die Runden. Auch in puncto Freundlichkeit dürfte es keine Beschwerden geben. „Ihre Lieferung ist unterwegs, bitte lassen Sie mich durch“, lässt der Roboter auf dem Weg zum Tisch immer wieder verlauten. Kaum angekommen sagt er: „Ihre Bestellung ist da, bitte greifen Sie zu.“

Roboter gratuliert zum Geburtstag

Für Geburtstagskinder gibt es ein besonderes Highlight: Dann stimmt der Service-Roboter nämlich auf Wunsch lautstark „Happy Birthday“ an und lässt auf seiner Rückseite den Schriftzug „Herzlichen Glückwunsch“ durchlaufen. Und wem das noch nicht reicht, der kann das Gerät liebevoll streicheln. Dann nämlich erscheint auf dem Display das Gesicht einer Katze und ein wohlwollendes „Miau“ erklingt.

Restaurantbesitzer Tim Bornewasser hat sich bereits mit seinem neuen „Mitarbeiter“ vertraut gemacht, ab sofort können auch die Gäste den Service-Roboter in Aktion erleben. Quelle: Lutz Roeßler

Aktuell heißt der Roboter noch wie vom Hersteller benannt „BellaBot“. Doch Tim Bornewasser will ihn schon bald umbenennen. „Bei der Namenssuche wollen wir die Gäste mitbestimmen lassen“, erzählt er. Schon jetzt aber ist der 32-Jährige so begeistert von der technischen Unterstützung, dass er ein zweites Gerät geordert hat, dass ab April eingesetzt werden soll.

Das kosten die Geräte

Die Anschaffungskosten für den Serviceroboter liegen bei knapp 18 000 Euro. „Refinanziert hat sich das Ganze nach 121 Arbeitstagen“, hat Tim Bornewasser errechnet. Er setzt in fast allen Bereichen auf Digitalisierung. Ob Zeiterfassung per App oder digitale Lohnzettel: „90 Prozent läuft bei uns bereits digital, der Rest wird noch folgen“, sagt der 32-Jährige.

Von Maike Wegner/LN