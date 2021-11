Rostock

Eine von den vielen Großbaustellen in Rostock-Brinckmansdorf ist fertig: Am Mittwoch eröffnete Getränkeland in der Timmermannstraat sein neues Logistikzentrum mit angeschlossenem Getränkefachmarkt. „Bauen ist nix für Feiglinge im Moment“, sagte Senator Chris von Wrycz Rekowski (SPD) beim obligatorischen Banddurchschneiden mit Getränkeland-Chef Axel Heidebrecht und Marktleiter Felix Griesert. Brinckmansdorf entwickle sich zu einem „1A-Logistikstandort“, erklärte der Politiker. Schräg gegenüber pflanzt das belgische Logistikimmobilien-Unternehmen VGP zurzeit für 100 Millionen Euro fünf riesige Hallen auf einen bisherigen Acker.

Vergleichsweise bescheidene 2,5 Millionen Euro investierte Getränkeland in seinen Neubau. Das Gebäude hat eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, acht Monate dauerten die Bauarbeiten. Axel Heidebrecht führte die Eröffnungs-Gäste durchs Gebäude, darunter FC-Hansa-Vorsitzender Robert Marin und Seawolves-Sportchef Jens Hakanowitz. Er könne zu jedem Artikel in den Regalen eine lange Geschichte erzählen, meinte der gut aufgelegte Hausherr, gab aber gleich Entwarnung. „Das tue ich euch besser nicht an“.

Gluten-freies Bier

Ein wenig geriet der Getränkeprofi dann aber doch ins Erzählen. Heidebrecht überraschte mit der Information, dass es mittlerweile sogar schon Gluten-freies Bier gibt. Gleich zwei Sorten davon stehen im Regal. Der Markt wird sowieso immer schnelllebiger, was die Entwicklung neuer Produkte betrifft.

So haben fast alle Brauereien inzwischen eigene „Winterbiere“ im Programm. „Schmeckt würzig und kräftig“, erklärt Heidebrecht. Ein weiterer Trend ist, dass im Norden immer mehr Bier aus Süddeutschland, sogenanntes „Helles“, getrunken wird. Gleich mehrere Meter Regalfläche hat Getränkeland dafür freigemacht.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zum neuen Standort gehört ein 850 Quadratmeter großes Logistikzentrum für den wachsenden Lieferdienst. Die Nachfrage entwickelt sich gut, sagt Dörte Holzhausen, die das Lager leitet. Bisher arbeitete dieser Service von der Bad Doberaner Filiale aus. 300 bis 500 Getränkekisten gehen täglich raus, erklärt Holzhausen. Acht Mitarbeiter beliefern das Gebiet von Bentwisch bis Neubukow. Ab Januar sollen Sanitz, Tessin und Graal-Müritz dazu kommen.

Bei der Abwicklung der Bestellungen arbeitet Getränkeland mit der Plattform Durst.de zusammen. Das werde noch eine Weile so bleiben, kündigt Dörte Holzhausen an. Corona trat einen regelrechten Boom los, erklärt die 34-Jährige. Die Bestellungen nahmen stark zu. Eine Familie ließ sich im Frühjahr 2020 – in der Zeit des allgemeinen Klopapier-Hamsterns – eine komplette Palette Mineralwasser mit 36 Kisten nach Hause liefern. Das dürfte für eine Weile gereicht haben.

Von Gerald Kleine Wördemann