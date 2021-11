Rostock

In Kiel ringen Stadt und Landesregierung mit Gewerkschaften und Betriebsräten um die Arbeitsplätze beim Schiffsmotorenbauer Caterpillar. Erst vor ein paar Tagen verhandelte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) in einer Verhandlungsrunde mit Managern der deutschen Caterpillar-Leitung, vor einigen Wochen ging der Kieler Rathauschef bei einer Demonstration mit auf die Straße. Keine Frage, an der Förde ist der Kampf um Caterpillar Chefsache im Rathaus.

Kommentar: Caterpillar in Rostock in schwerer See – die Politik muss jetzt helfen

Diesen Eindruck hat die Rostocker Betriebsratsvorsitzende Anne Urban nicht. Der US-Konzern schließt seine komplette Großmotorensparte in Deutschland. Von 950 Arbeitsplätzen an drei Standorten sollen lediglich 200 im Service in Kiel erhalten bleiben, wo zugleich die meisten Leute gehen müssen. Der Motorenbau wird eingestellt, Rostock mit 130 Stellen soll Ende 2022 komplett schließen, ebenso ein Werk in Henstedt-Ulzburg (Schleswig-Holstein).

Kein Gespräch mit Madsen

„Vor der Landtagswahl kamen viele Politiker und sicherten ihre Unterstützung zu“, sagt Anne Urban. Doch das Interesse an dem Maschinen- und Anlagenbaustandort sei nach dem Wahltermin schlagartig erloschen. Insbesondere von Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) seien viele Mitarbeiter enttäuscht. Bisher habe es kein Gespräch mit ihm im Betrieb gegeben.

Eine öffentliche Stellungnahme von Madsen in der Bürgerschaft vor zwei Monaten habe bei den Mitarbeitern den Eindruck vermittelt, der Rathaus-Chef nehme das Ende der Ära Schiffsmotorenbaus sang- und klanglos hin. Es könne doch nicht sein, dass in der Hansestadt einfach so viele gut bezahlte Jobs verschwinden sollen und das in der Kommunalpolitik niemanden wirklich interessiere, meint die Betriebsrätin.

Anne Urban ist Betriebsrätin bei Caterpillar in Rostock. Sie steht vor dem Werkstor des Standorts in Rostock, den das Unternehmen schließen will. Quelle: Ove Arscholl

Die IG Metall äußert sich zurückhaltend zu Unterstützungsaktivitäten der Hansestadt. Anders als das Schweriner Wirtschaftsministerium, von dem es fachkundige und engagierte Hilfe gebe, seien von der Hansestadt bisher eher wenige Konzepte gekommen, meint IG-Metall-Bezirkschef Stefan Schad.

Konstruktive Gespräche

Die Rostocker Stadtverwaltung setzt sich nach eigenen Angaben sehr wohl für eine Perspektive des renommierten Industriebetriebs ein. So habe es seit Bekanntwerden der Schließungspläne im Sommer „regelmäßigen Austausch zur zukünftigen Entwicklung“ gegeben – und zwar zwischen Stadtverwaltung, Gewerkschaft und dem Unternehmen. Ziel der internen Gespräche sei es gewesen, die Industriearbeitsplätze in Rostock zu sichern und „Möglichkeiten für die zukünftige Entwicklung des Standorts zu finden“, teilt die Rathaus-Pressestelle mit.

Die Gespräche seien konstruktiv verlaufen. Aber natürlich könne die Stadt Caterpillar nicht dazu zwingen, den Schließungsbeschluss wieder rückgängig zu machen. Außerdem seien die Standorte Kiel und Rostock „nur sehr bedingt miteinander vergleichbar, was ihre Rolle im Unternehmen angeht“. Auf die Kritik an der laut Betriebsrat fehlenden Unterstützung durch Oberbürgermeister Madsen geht die Rathaus-Pressestelle nicht ein.

Hoffen auf einen Käufer

Laut IG Metall befinde sich der Prozess gerade in einer „Findungsphase“. Es gehe darum, Alternativen für das Motorenwerk und den Standort zu entwickeln, die möglichst viele Arbeitsplätze erhalten. Am besten wäre ein Verkauf der betroffenen Betriebe an einen anderen Hersteller von Schiffsmotoren, etwa an einen der beiden Marktführer, Wärtsilä aus Finnland oder MAN aus Deutschland. Caterpillar hatte diese Option zunächst ausgeschlossen, stimmt dem mittlerweile allerdings zu. Was allerdings nichts darüber aussagt, wie realistisch dieses Szenario wäre.

Für den Schiffsbaustandort wäre ein endgültiges Aus des Schiffsmotorenbaus ein herber Rückschlag. Das Caterpillar-Werk, das teilweise zurückgeht auf das 1949 gegründete Dieselmotorenwerk Rostock, betreibt mit der Universität in der Hansestadt gemeinsame Forschungsprojekte. Der Markt für innovative Anwendungen wächst, ist Betriebsrätin Urban überzeugt. Weltweit sind tausende Schiffe mit konventionellen Dieselmaschinen unterwegs. Die würden nicht alle verschrottet, sondern langfristig auf weniger Schadstoffe erzeugendes Erdgas oder sauberen Wasserstoff umgestellt. Eine Aufgabe, die die Rostocker gern übernehmen würden – wenn man sie denn lässt.

Von Gerald Kleine Wördemann