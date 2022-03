Laage

Das Fernweh wächst, auf den Flughäfen steigen wieder die Passagierzahlen an – und damit auch der Bedarf an ausgebildeten Piloten. Das geht auch an der Flugschule in Rostock-Laage nicht spurlos vorbei. Nachdem Piloten seit Beginn der Pandemie um ihre Jobs fürchten mussten, fährt der Ausbildungsbetrieb den Betrieb wieder hoch. Man gehe „perspektivisch“ davon aus, dass die Nachfrage nach Cockpitpersonal wieder steigt, teilt der Betreiber Lufthansa Aviation Training (LAT) mit.

Noch in diesem Jahr will die Lufthansa 75 neue Flugschüler aufnehmen, 2023 sollen 150 weitere dazu kommen, in Deutschland und der Schweiz. Die praktische Ausbildung in Deutschland findet neben dem Training an mehreren Simulator-Standorten nur noch in Laage statt. Die traditionsreiche Flugschule in Bremen wird Ende September endgültig geschlossen, zurück bleibt nur ein kleiner Standort für Theorie-Kurse. Kurz nach Beginn der Pandemie 2020 hatte sich LAT von 700 Flugschülern getrennt. Damalige Begründung: Neue Piloten würden auf Jahre nicht gebraucht.

Die Prognose erfüllt sich anscheinend nicht. „Die Nachfrage nach Piloten hat wieder deutlich angezogen“, sagt Johannes Müller von Cockpitjobs, einem Online-Stellenportal für ausgebildete Flieger. Vor allem Kapitäne mit Zertifikaten für Airbus-Maschinen würden gesucht. Das Schlimmste scheint erst einmal überstanden. In der schwierigen Zeit habe es kaum offene Stellen gegeben, höchstens als Fracht-Flieger.

Schwieriger Arbeitsmarkt für Berufsanfänger

Zu den Firmen, die gerade Piloten suchen, gehört Ostsee-Flug Rügen. Das Unternehmen bietet unter anderem Rundflüge an. Für die Saison 2023 fehle noch ein Flugzeuglenker, sagt Geschäftsführer Robert Rottke. Der Arbeitsmarkt sei schwierig geworden, vor allem für Einsteiger, die nicht von der Lufthansa, sondern von einer privaten Flugschule kommen. „Das muss man dann wirklich wollen und kompromissbereit sein“, erklärt Rottke.

Berufsanfänger bekämen oft nur ein Grundgehalt von 2000 Euro, zuzüglich Extrazahlungen für geflogene Stunden. Dazu müsse man extrem flexibel sein – ständige Standortwechsel seien normal. „Man führt über Jahre ein Leben aus dem Koffer“, erklärt Rottke, und das nur, um sein Flugstunden-Konto zu füllen – eine Voraussetzung, um später bessere Jobs zu ergattern.

Andrang auf dem Rollfeld in Laage nimmt zu

Ein erfahrener Fluglehrer der Lufthansa, der anonym bleiben möchte, glaubt nicht, dass sich die Ausbildung in Laage einfach so hochfahren lässt. „Das wird schwierig, die alle in die Luft zu bekommen“, sagt der Lufthansa-Pilot, der sowohl die Standorte Rostock-Laage als auch Bremen gut kennt.

Bundeswehr bildet in Laage Drohnenführer aus Auch die Bundeswehr bildet in Rostock-Laage aus: 100 Soldaten sollen an der Lufthansa-Flugschule zu Drohnenführern umgeschult werden, teilt die Luftwaffe mit. 53 Soldaten haben die Umschulung bereits abgeschlossen. Sie absolvieren nun noch Übungsflüge, die für den Erhalt der Lizenz für den Instrumentenflug nötig ist, die wiederum für das Steuern der Drohnen vorgeschrieben ist.

In Laage wächst der Andrang auf dem Rollfeld tendenziell: Die Luftwaffe, Hausherr des Flughafens, verlegte vorübergehend 19 Eurofighter aus Niedersachsen nach Laage – zusätzlich zu den 35 bereits stationierten Kampfjets. Schon früher sei es schwierig gewesen, zwischen den Starts der Eurofighter noch ein Zeitfenster für eine Übungsmaschine zu bekommen, sagt der Fluglehrer. Ein LAT-Sprecher widerspricht: „Die Kapazitäten in Rostock-Laage sind für alle beteiligten Parteien ausreichend.“

Gewerkschaft: Neue Ausbildung in Rostock mit weniger Qualität

Zugleich baut auch der zivile Teil des Airports seinen Betrieb aus. Die Firma Zeitfracht übernahm Terminal und Flughafengesellschaft zum Jahreswechsel und plant unter anderem ein neues Logistikzentrum. Probleme gebe es bislang nicht, so ein Zeitfracht-Sprecher. Die Abstimmung des operativen Geschäftes zwischen Verkehrsstelle, LAT und Bundeswehr habe „immer sehr gut funktioniert“.

Die Gewerkschaft Cockpit kritisiert, dass mit der Verlagerung der Pilotenausbildung von Bremen nach Rostock die Qualität leide. Geflogen wird in Rostock mit Propellerflugzeugen, in Bremen gab es düsengetriebene Jets sowie mehr und besser qualifiziertes Lehrpersonal für Theorie und Praxis, so ein Cockpit-Sprecher.

Flugschule: Wir bieten ein hochwertiges, konkurrenzfähiges Produkt

Nach Angaben der Pilotengewerkschaft werden die Ausbilder in Rostock im Gegensatz zu ihren entlassenen Kollegen in Bremen nicht nach Tarif bezahlt, dort mussten mehr als 100 Beschäftigte gehen, beziehungsweise in eine Transfergesellschaft wechseln. Gleichzeitig mit der Neuaufstellung müssen die Flugschüler mehr als bisher bezahlen. Ihr Eigenanteil an den Ausbildungskosten steigt von bisher rund 80 000 auf 105 000 Euro.

Der LAT-Sprecher sagt, man lege „unverändert großen Wert auf die Qualität des Trainings.“ Die Flugschule biete ein „konkurrenzfähiges, qualitativ hochwertiges Produkt mit priorisiertem Zugang zu Airlines der Lufthansa Group an.“ Die Kosten für die Flugschüler orientierten sich am tatsächlichen Aufwand des Trainings, die Qualität der Ausbildung liege weit über den gesetzlichen Anforderungen.

