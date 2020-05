Seehafen

Langsam hebt der Kran den gewaltigen weißen Zylinder an. Sanft schwenkt der Ausleger über die Scandlines-Fähre „Copenhagen“. Die hat am Montag ausnahmsweise im Hafenbecken B festgemacht. Liegeplatz 25. Da, wo am 2. Mai der Offshore-Schwerlastkran von Liebherr kollabierte. Das Spezialschiff „Orion“, auf dem der Kran installiert wurde, hat den Liegeplatz frei gemacht, liegt direkt vor der „Copenhagen“.

Heute klappt alles. Kaum Wind, wolkenloser Himmel. Kaum merklich geht die Sonne unter, und ebenso langsam senkt sich der riesige Flettner-Rotor auf das vorbereitete Fundament. Millimeterarbeit. Innerhalb eines Abends hat sich die Ansicht des Schiffes komplett verändert.

Montage generalstabsmäßig vorbereitet

Die Montage war generalstabsmäßig vorbereitet: Das Stahl-Fundament für den 30 Meter hohen Zylinder mit fünf Metern Durchmesser wurde bereits im Oktober 2019 auf der Remontowa-Werft im polnischen Danzig installiert. Auch ein neuer Mast wurde aufgestellt, damit das hintere Topplicht nicht vom davorstehenden Rotor verdeckt wird.

Das gewaltige Rotor-Segel selbst kommt vom Spezialisten Norsepower Oy Ltd. aus dem finnischen Helsinki. Das Segel basiert auf dem sogenannten Magnus-Effekt und treibt die 169 Meter lange, bei der ehemaligen P+S-Werft in Stralsund gebaute Fähre zusätzlich durch Windenergie voran.

Rotierender Zylinder wirkt als Segel

Und das geht so: Weht Wind gegen einen aufrecht stehenden, rotierenden Zylinder, bewegt sich die eine Zylinderseite zwangsläufig mit der Luftströmung, die andere wirkt der Strömung entgegen. Folge: Auf der einen Zylinderseite wird die Luft mitgerissen und strömt schneller. Auf der anderen wird sie abgebremst und fließt langsamer. Folge: Auf der Seite mit der schnellen Luft bildet sich ein Unterdruck, gegenüber bei der langsamen Luft ein Überdruck. Und genau dieser Sog lässt sich beim Flettner-Rotor nutzen: Der rotierende Zylinder wird in Richtung Unterdruck geschoben.

Ziel: Kraftstoff sparen

Ziel sei vor allem, Kraftstoff zu sparen und damit sauberer unterwegs sein zu können. Die Kohlendioxid-Emissionen auf der Route Rostock – Gedser könnten um vier bis fünf Prozent gesenkt werden, hofft Scandlines-Chef Søren Poulsgaard Jensen.

Bislang gibt es nur wenige moderne Hybrid-Schiffe mit Flettner-Rotor. Ein Beispiel: die „E-Ship 1“. Das 130 Meter lange Schiff liefert seit 2010 die Windräder des deutschen Herstellers Enercon aus – und ist mit vier Aluminium-Rotoren bestückt. Die finnische RoRo-Fähre „Estraden“ hat seit 2015 zwei je 17 Meter hohe Rotoren aus Verbundwerkstoffen, ebenfalls vom Hersteller Norsepower. Und auch das knapp 90 Meter lange Mehrzweckschiff „Fehn Pollux“ besitzt seit 2018 einen so genannten Eco-Flettner.

Eine geniale Erfindung Als Flettner-Rotor wird ein rotierender Zylinder bezeichnet, der vom Wind angeströmt wird. Er wirkt wie ein Segel und erzeugt durch den sogenannten Magnus-Effekt eine Kraft quer zur Anströmung. Benannt ist der Rotor nach dem deutschen Erfinder Anton Flettner (1885-1961), der ihn als Schiffsantrieb patentieren ließ. 1924 konstruierte er ein erstes Schiff, das mit einem solchen Rotor gegen den Wind segeln konnte. Nach einigen Projekten geriet das Prinzip aber wieder ins Abseits – den wirtschaftlichen Konkurrenzkampf gewannen Dampfmaschinen und -turbinen bzw. Dieselmotoren. Nur wenige Schiffe nutzen derzeit die Technik – meist zusätzlich zur konventionellen Hauptmaschine. Ein alleiniger Antrieb durch einen Flettner-Rotor ist schwierig, weil bei fehlendem Wind kein Vortrieb entsteht.

Optimale Windrichtung: quer zur Fahrtrichtung

Das Rotor-Segel soll bei Windstärken von bis zu 25 Metern pro Sekunde eingesetzt werden. Optimale Windrichtung sei quer zur Fahrtrichtung bis leicht von hinten, sagt Reederei-Sprecherin Anette Ustrup Svendsen. Die Bedingungen für Rotor-Segel seien auf der Route Rostock - Gedser optimal, da der Wind überwiegend aus Westen wehe – also im rechten Winkel zur Fahrtrichtung.

Ängste, dass der Rotor die Eigenschaften der Fähre beeinträchtigen könnte, hat man bei Scandlines nicht: „Auf See wird das Rotor-Segel die Fahrt nicht stören“, versichert Anette Ustrup Svendsen. Bei Bedarf könne der Elektromotor, der den Rotor treibt, abgeschaltet werden. Die Windfläche werde sich um weniger als fünf Prozent erhöhen; die Besatzung müsse dies aber natürlich bei Hafenein- und -ausfahrten berücksichtigen.

Von Thomas Luczak