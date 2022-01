Rostock

Fast zwei Jahre nach dem schweren Unfall beim Kranbauer Liebherr im Rostocker Seehafen befinden sich die Aufbauarbeiten auf dem Spezialschiff „Orion“ nun auf der Zielgeraden. Erst Mitte Januar wurde mit der Installation des 145 Meter langen Kran-Auslegers die letzte Großkomponente des Offshore-Krans erfolgreich montiert, wie das Unternehmen auf OZ-Anfrage bestätigt.

„In den vergangenen Tagen wurde mit der Herstellung der elektrischen und hydraulischen Verbindung zwischen den einzelnen Krankomponenten und dem Schiff begonnen“, teilt Liebherr-Sprecher Dieter Schmidt mit. Im nächsten Schritt sollen dann die Kran-Seile eingezogen werden, bevor anschließend die Phase der Inbetriebnahme starten könne.

Zwölf Verletzte bei Havarie 2020

Hintergrund: Der Kran an Bord des Schiffs „Orion”, der unter anderem zum Aufbau von Offshore-Windkraftanlagen eingesetzt wird, war Anfang Mai 2020 bei einem sogenannten Überlasttest beschädigt worden und abgeknickt. Die 2600 Tonnen schwere Last – eine wassergefüllte Schute – fiel zurück ins Hafenbecken. Daraufhin kippte der komplette Ausleger an Bord des Spezialschiffes von Steuerbord (in Fahrtrichtung rechts) über die Senkrechte nach Backbord.

Die zuständigen Behörden und Experten gehen von einem gebrochenen Kran-Haken als Unfallursache aus. Nach Angaben von Liebherr stammte dieser von einem externen Lieferanten. Ausgelegt sei dieser für bis zu 5000 Tonnen gewesen. Die Folgen des Unfalls: zwölf verletzte Personen und ein Schaden im zweistelligen Millionenbereich.

Know-how aus Polen

Die „Orion” selbst wurde in der Remontowa Shiprepair Yard im polnischen Danzig repariert. Behoben werden mussten diverse Schäden am Schiff – unter anderem am Sockel des Krans und an Decks. 200 Tonnen Stahl wurden ausgetauscht. Zum Teil mit bis zu 150 Millimeter Stärke.

Eine Reparatur im Ausland sei deshalb notwendig gewesen, weil nicht jede Werft das entsprechende Know-how für solch spezifische Arbeiten habe. Doch für die Schiffbauer der Remontowa-Gruppe – vor 31 Jahren Teil der legendären Danziger Lenin-Werft und mit der Gewerkschaft Solidarnosc Keimzelle der demokratischen Bewegung Polens – sei dies kein Problem gewesen.

Arbeiten verlaufen nach Plan

Im Rostocker Überseehafen erinnert heute kaum noch etwas an den Vorfall von vor zwei Jahren – höchstens noch die aktuellen Aufbauarbeiten, die auf Hochtouren laufen. Doch auch die sollen bald abgeschlossen sein. Nach Angaben von Liebherr verlaufe die Installation des Schwerlastkrans HLC (Heavy Lift Crane) 295000 planmäßig und füge sich in den Gesamtprojektplan des Schiffes ein. „Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Krans findet im engen Austausch mit unseren Kunden und unter Berücksichtigung der Schiffsaktivitäten statt“, erklärt Schmidt weiter.

Neben der Kran-Installation würden bereits auch kundenseitig vorbereitende Maßnahmen und Montagearbeiten zusätzlicher Ausrüstung für den ersten Einsatz des Schiffes stattfinden. Die Ausrüstung des Schiffes (Kran und Mission-Equipment) erfolge ebenfalls gemäß der aktuellen Planung.

Liebherrs größter Offshore-Kran

Nach Firmenangaben handelt es sich bei dem Offshore-Kran um den größten, den Liebherr je gebaut hat. Er kann demnach bis zu 5000 Tonnen in eine Höhe von bis zu 175 Meter über Deck heben. Der Kran kann auch zum Rückbau ausgedienter Offshore-Öl- und Gas-Förderanlagen eingesetzt werden. Dabei müssten große und schwere Teile auf offener See demontiert werden.

