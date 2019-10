Rostock

Es wird die größte und modernste Container-Lagerhalle in Deutschland. Doch noch sieht die Baustelle am Rande des Rostocker Stadtteils Toitenwinkel eher unspektakulär aus. Ein Betonmischer hat gerade seine Last in einen Teil des Fundaments der künftigen Halle gepumpt. Peter Suhrbier sieht zufrieden aus.

Der I...