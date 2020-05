60. Geburtstag Überseehafen Rostock - Rostocker Firma versorgt Schiffe in aller Welt: So kommt der Whiskey in die Arktis

Im Überseehafen Rostock arbeiten rund 150 Firmen, die im und am Hafen umschlagen, lagern, produzieren, Dienstleistungen für die Schifffahrt anbieten. Die OZ stellt in einer Serie einige dieser Firmen vor. Heute: Die SVR Schiffsversorgung Rostock beliefert seit vielen Jahren Schiffe mit Lebensmitteln und Technik.