Rostocker IHK-Chef fordert: „Pfingsten müssen wir öffnen“

Mecklenburg-Vorpommern müsse selbstbewusster auftreten, mehr kooperieren, sich als Teil des norddeutschen Wirtschaftsraums begreifen. Das sind Forderungen von Thorsten Ries, seit 1. Juni 2020 Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Rostock. OZ sprach mit ihm über ...

... die Stimmung in der Wirtschaft:

Das kommt auf die Branche an – der Handel ist natürlich viel stärker von Corona betroffen als zum Beispiel die Immobilienwirtschaft. Viele Firmen in Mecklenburg-Vorpommern mussten sich von heute auf morgen auf immer neue Anforderungen einstellen, viele sind unverschuldet in Krisensituationen geraten. Dazu kommt das Problem, dass Corona-Hilfen nicht schnell genug ausgereicht wurden. Insbesondere beim stationären Handel gibt es eine dramatische Situation: Unternehmer mussten Rücklagen, manche sogar ihre Altersvorsorge auflösen.

... Forderungen an die Politik:

Wir müssen jetzt den Fuß von der Bremse nehmen und den Weg in eine neue Normalität finden. Zurzeit sieht es ja so aus, als ob wir unter die Inzidenz von 100 kommen – deshalb unsere Forderung: Pfingsten müssen wir öffnen! Dafür erwarten wir ein klares Zeichen von der Politik. Denn wir müssen den Start gut vorbereiten. Viele Firmen brauchen dafür mehr Zeit: Ein Hotelier muss sein Haus vorbereiten, Lebensmittel einkaufen, die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit holen.

... Hilfen beim Wiederhochfahren der Wirtschaft:

Dafür müssen Wirtschaftsprogramme angepasst und weiterentwickelt werden, die Überbrückungshilfe III zum Beispiel muss zu 100 Prozent ausgezahlt werden. Wir müssen schauen, wo Unternehmen investieren, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen brauchen da Hilfe. Starthilfe, damit der Motor auch wirklich anspringt.

Thorsten Ries, Hauptgeschäftsführer der IHK zu Rostock Quelle: Ove Arscholl

... Lehren aus der Corona-Krise:

Vieles hat sich durch Corona verändert und beschleunigt – das fängt zum Beispiel beim Homeoffice und beim mobilen Arbeiten an. Wir müssen uns aber auch mehr Gedanken machen, wie wir künftig arbeiten und leben wollen. Welche Funktion zum Beispiel hat eine Innenstadt? Versorgungszentrum oder Erlebnisbereich? Wie steht es um Wohnraum in den Zentren? Welche Rolle spielen Kultur, Kreativwirtschaft?

... Aufträge der öffentlichen Hand:

Ein Dauerthema ist, dass wir über das Vergaberecht nachdenken müssen. Ziel wäre, dass möglichst viele öffentliche Aufträge im Land bleiben. Natürlich muss man sich an Vorgaben halten und wenn nötig europaweit ausschreiben, aber könnte man nicht den Gestaltungsspielraum, zum Beispiel bei der CO2-Bilanz, der Nachhaltigkeit oder den kurzen Wegen, zugunsten der regionalen Wirtschaft nutzen? Und das Beste wäre: Diese Art der Wirtschaftsförderung kostet nichts. Hier fordern wir von der Politik kreativere Verfahren.

... Pleiten:

Ihre Zahl lässt sich noch nicht so genau abschätzen. Besonders betroffen sind auf jeden Fall der Einzelhandel, die Hotel- und Gastro-Branche, Veranstalter, Messebauer. Viele geben ihr Geschäft einfach auf, schließen zu – da fürchten wir eine hohe Dunkelziffer.

... Bürokratie:

Überbordende Bürokratie ist immer noch ein großes Hindernis und für viele Firmen eine große Belastung. Unnötige Bürokratie schwächt die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und gefährdet Wachstum. 1162 Millionen Euro. So hoch ist der jährliche Bürokratieaufwand für Unternehmen in Deutschland. Das Bürokratieentlastungsgesetz führte zu einer Reduktion um über 900 Millionen Euro. Eines der Gesetze, wofür sich die IHK zu Rostock stark eingesetzt hat. Und wir werden auch weiter dafür kämpfen, Bürokratie abzubauen. Derzeit, während der Pandemie, ist mit der wachsenden Rolle des Staates auch eine deutliche Zunahme der Regulierungen festzustellen. Es muss dabei bleiben, dass die Eindämmung neuer Vorschriften für Unternehmen im Vordergrund steht.

... Existenzgründungen:

Wir sehen derzeit viele neue Geschäftsmodelle, Neuausrichtungen, Start-ups, die auf Themen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit setzen.

... langfristige Ziele:

Wir müssen MV zum Vorbildland entwickeln. Die Frage ist: Wie kann MV im norddeutschen Wirtschaftsraum noch besser sichtbar werden, wie können wir besser mit den anderen Bundesländern im Norden zusammenarbeiten, Themen besser entwickeln? Weltweit wird sich die Wirtschaft neu strukturieren, und wir müssen da mitdenken: Wie können wir uns besser vernetzen? Wie lassen sich Industriearbeitsplätze schaffen? Wie Schlüsseltechnologien – Stichwort Wasserstoff – ins Land holen?

... das erste Jahr als Hauptgeschäftsführer der IHK:

Ich bin stolz auf viele engagierte Mitarbeiter, ich darf ein tolles Haus leiten. Wir haben einen Kulturwandel angeschoben und arbeiten gemeinsam daran, wie wir offener und transparenter werden, unsere Leistungen bekannter machen können. Wir wollen neue Formate entwickeln, zum Beispiel Webinare, wir wollen in größerem Maße digital werden, schneller, mehr serviceorientiert. Wir wollen trotz Corona und trotz Homeoffice viel vor Ort sein, in den Maschinenraum reingucken – und uns besser mit dem Ehrenamt austauschen. Und, das Beste: Ich bekomme dabei sehr viel positives Feedback.

Von Thomas Luczak