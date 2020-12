Ausgerechnet eine der kleinsten Werften im Land wächst auch in der Krise: Tamsen Maritim in Rostock hat einen Großauftrag vom Bund an Land gezogen – vom Zoll. Was für Boote in Rostock entstehen, warum der Werft-Chef bereits auf weitere Neubauten hofft und welches neue Schiff bald in Sassnitz zu sehen sein wird.