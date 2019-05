Hamburg

Der Windanlagenbauer Nordex ist im ersten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Der Konzernverlust weitete sich von 19,4 Millionen auf 35 Millionen Euro aus, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Das operative Ergebnis (Ebitda) sank von 20 Millionen auf 3,3 Millionen Euro. Dabei belasteten niedrigere Installationszahlen das Unternehmen, der Umsatz ging um gut 18 Prozent auf knapp 400 Millionen Euro zurück, was unter den Erwartungen der Analysten lag.

Nur 84 installierte Anlagen in drei Monaten

In den ersten drei Monaten 2019 installierte Nordex insgesamt 84 Windenergieanlagen in neun Ländern mit einer Gesamtleistung von 260,9 Megawatt (Vorjahr: 522,9 MW). Nordex erwartet erheblich höhere Umsätze in der zweiten Jahreshälfte und bestätigte daher die Prognose für das laufende Geschäftsjahr.

