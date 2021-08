Rostocks Hafen boomt und beweist: In der DDR war nicht alles schlecht

Rostock

Wenn es im Rostocker Hafen etwas im Überfluss gibt, dann sind es Gleise: an die Kai-Kanten, kreuz und quer durch den Hafen – und von dort ins Hinterland, in alle Welt. „Ein Bahnhof mit Kaikante“ – so sei der Seehafen vor mehr als 50 Jahren von den Planern der DDR konzipiert worden, sagen die heutigen Chefs.

Viele Jahre tat sich Rostock mit diesem Erbe schwer. Wurden doch die Gleisanschlüsse nach der Wende kaum noch genutzt. Das hat sich geändert, das wird sich ändern: 39 Mal pro Woche rollen allein die KV-Züge – Waggons mit Lkw-Trailern an Bord – von Rostock aus zu Zielen in ganz Europa (und wieder zurück). Hinzu kommen Hunderte Güterzug-Verbindungen pro Jahr. Tendenz steigend.

Standortvorteil durch die Schiene

Die großen Logistiker – allen voran der Weltmarktführer DHL – wollen in Zukunft wieder mehr Pakete mit der Bahn statt dem Lastwagen transportieren. Auch über (See-)Grenzen hinweg. Auch große Unternehmen setzen mehr und mehr darauf, auch beim Transport ihrer Produkte den CO2 -Fingerabdruck so klein wie möglich zu halten. Auch das spricht für mehr Bahnverkehr.

Lesen Sie auch Rostock: Wie Schwedens Amazon-Kunden dem Hafen zu neuen Rekorden verhelfen

Das Erbe der DDR kann Rostock heute helfen, zu dem grünen Hafen an der Ostsee zu werden und bei Frachtkunden zu punkten. Bisher ist Stena Line die einzige Reederei, die ab Rostock auch Eisenbahnfähren einsetzt. Wenn es mit dem grünen Boom weitergehen soll, müssen die anderen Schifffahrtsunternehmen nachziehen.

Von Andreas Meyer