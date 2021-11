Rot-Rot plant Tarifpflicht bei öffentlichen Aufträgen. Kein Problem, sagen diese Firmen

Rostock

Höhere Löhne in der Gastronomie? Kein Problem, findet Magdalena Krakowiak. „Es wird Zeit, dass die Leute erkennen, was gutes Handwerk wert ist“, sagt die Co-Chefin der Greifswalder Catering-Firma Gran Gusto. Die neue rot-rote Regierungskoalition im Land will Unternehmen künftig vorschreiben, dass sie ihre Mitarbeiter nach Tarif oder mit „tarifgleichem Lohn“ bezahlen, wenn sie öffentliche Aufträge vom Land oder von Kommunen annehmen. Wirtschaftsverbände protestieren. Ein richtiger Schritt, sagt Magdalena Krakowiak.

Ob Kitas, Sparkasse oder Universität, das Greifswalder Catering-Unternehmen hat viele öffentliche Betriebe auf seiner Kundenliste. Die neuen Lohnvorschriften können ruhig kommen, meint die Chefin von vier Angestellten. „Damit haben wir überhaupt kein Problem.“ Das gelte auch für die sich abzeichnende Anhebung des allgemeinen Mindestlohns von derzeit 9,60 Euro auf 12 Euro durch die wahrscheinliche nächste Bundesregierung.

Keine Angst vor neuem Gesetz

Auch wenn dadurch das Essen im Restaurant teurer werde, überwiege das Positive, erklärt Krakowiak. „Dann geht man vielleicht nicht mehr so oft essen, sondern gönnt sich eben etwas Besonderes.“ Wenn höhere Gehälter ausbleiben, gebe es schon bald keine gut ausgebildeten Fachkräfte mehr.

Jan Köhler, Co-Chef des Rostocker Sicherheitsunternehmens ABS und MV-Vorsitzender des Bundesverbands der Sicherheitswirtschaft, fürchtet sich ebenfalls nicht vor der im Koalitionsvertrag vereinbarten Tariflohn-Klausel. Für alle Beschäftigten in MV gilt Tarifbezahlung mit mindestens 11,05 Stundenlohn für Angelernte – der Tarifvertrag wird seit Jahren stets für allgemeinverbindlich erklärt, für den im Sommer unterzeichneten wird das in diesen Tagen erwartet.

Bedeutet: Alle Sicherheitsfirmen in MV müssen sich daran halten, egal ob sie tariflich organisiert sind oder nicht. Die zwölf Euro wären ebenfalls machbar, meint Köhler – auch wenn der eine oder andere private Auftraggeber seinen Auftrag wegen steigender Preise dann vielleicht kürzt.

Die Dienste der Branche sind seit dem Beginn der Corona-Krise gefragt wie noch nie. Gleichzeitig werde es immer schwieriger, ausgebildete Mitarbeiter zu finden. Es ärgere ihn, wenn dem Sicherheitsgewerbe ein Niedriglohn-Image vorgeworfen wird. Dabei übersehe man schnell, was sich in den vergangenen Jahren getan hat: „In keiner anderen Branche sind die Tarifgehälter seit 2011 so sehr gestiegen“, sagt der Geschäftsführer.

Nordosten abgehängt

Indes ist Ingo Schlüter, Landesvorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DBG), bester Dinge. Die neue Landesregierung habe mit der Tarifbezahlung bei Staatsaufträgen eine alte Gewerkschaftsforderung im Koalitionsvertrag „exakt umgesetzt“. Es sehe jeder, „dass die Niedriglohnpolitik der 1990er und Nuller-Jahre gescheitert ist“, erklärt der Gewerkschafter.

Die Folge seien „nicht konkurrenzfähige“ Gehälter, die laut DGB im Nordosten bundesweit am niedrigsten sind. Schlüter: „Wenn Mecklenburg-Vorpommern Lehrkräfte aus Nordrhein-Westfalen abwerben will, scheitert das häufig schon daran, dass der Partner hier keine akzeptable bezahlte Stelle findet.“

Laut „DGB-Tarifreport“ von 2020 wird in MV knapp jeder zweite Beschäftigte (44 Prozent) nach Tarif bezahlt, der Einkommensrückstand der Tariflosen beträgt demnach gut ein Viertel (26 Prozent).

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vorwurf: Eingriff in die Tarifautonomie

Die drei Industrie- und Handelskammern im Nordosten kritisieren dagegen die Pläne von SPD und Linken. Begründung: Noch mehr Bürokratie, außerdem sei das Land dafür gar nicht zuständig.

Der Arbeitgeberverband lehnt diesen Punkt des Koalitionsvertrags ebenfalls ab: „Es bleibt dabei, wir sehen darin den wiederholten Versuch, die grundgesetzlich verankerte Tarifautonomie durch die Hintertür auszuhebeln“, erklärt Sven Müller vom Arbeitgeberverband MV. Bereits seit 2018 gibt es in MV auf Landesebene ein eigenes Vergabegesetz, das einen Mindestlohn bei der Annahme von öffentlichen Aufträgen vorschreibt.

Von Gerald Kleine Wördemann