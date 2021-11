Bergen

Seit August brauchen Bahnfahrer auf sowie von und nach Rügen starke Nerven. Weil in Sassnitz ein elektronisches Stellwerk errichtet und die Bahnübergänge an der dortigen Merkelstraße und in Sassnitz-Lancken neu gebaut werden, fährt zwischen Lietzow und Sassnitz kein Personenzug mehr.

In knapp zwei Wochen wird der Bahnverkehr auf der gesamten Insel so gut wie zum Erliegen kommen. Wegen Bauarbeiten an verschiedenen Abschnitten auf der Insel und dem vorgelagerten Festland fahren weder Fern- noch Güterzüge. Lediglich die Kleinbahn „Rasender Roland“ und die Strecke zwischen Bergen und Lauterbach-Mole sind von der einwöchigen Vollsperrung nicht betroffen.

Die beginnt am 19. November und betrifft neben den Rügener Strecken nach Binz beziehungsweise Sassnitz auch den Stralsunder Bahnhof Rügendamm und das Gleisbett auf der Ziegelgrabenbrücke. „Auf der Brücke werden wir vom 20. bis 26. November die Brückenbalken auswechseln“, kündigt Lutz Peters, Bezirksleiter Betrieb bei der DB Netz, an.

Zu einem späteren Zeitpunkt sollen an dem Bauwerk, das die einzige feste Eisenbahnverbindung zwischen Rügen und dem Festland darstellt, noch Korrosionsschutzarbeiten vorgenommen werden. Dafür werde aber keine Vollsperrung der Strecke mehr notwendig sein. Im gleichen Zeitraum wird die Bahn auch die Gleise und andere Anlagen im Bereich des Bahnübergangs auf dem Dänholm warten und sanieren.

Autofahrer brauchen sich nicht zu sorgen, verspricht Peters: „Der Bahnübergang bleibt trotz der Arbeiten geöffnet.“ Und auch die Sperrung der Ziegelgrabenbrücke betrifft nur den Gleisbereich. Der Straßenteil ist weiterhin befahrbar und die Brücke werde auch wie gewohnt für die Schiffspassagen geöffnet.

Lebensdauer der Weichen ist begrenzt

In der einen Woche müssen sich die Bauarbeiter ran halten. Es wird an vielen Stellen gleichzeitig gearbeitet. So werden zwischen Stralsund und Binz beziehungsweise Sassnitz Bahngräben erneuert. „Von Stralsund bis nach Lancken hoch wird das Gleisbett neu geschottert und nachgestopft“, so Peters. Die einwöchige Bahnpause nutzt das Unternehmen, um links und rechts der Gleise den Bewuchs zu stutzen, kleinere Mängel am Gleisbett und an den Anlagen zu beseitigen und die Oberleitungen zu inspizieren.

Auf der Strecke zwischen Lietzow und Binz müssen mehrere Schienen und Gleisbögen ausgewechselt werden. Auf der Strecke von Altefähr nach Bergen werden insgesamt 14 alte Weichen durch neue ersetzt. „Das ist eine ziemlich sportliche Aufgabe“, schätzt der Bahnmitarbeiter ein. Bei früheren Sanierungen seien es deutlich weniger gewesen. „Aber wir kommen da nicht drumherum.“ Weichen haben, so Peters, eine begrenzte Lebensdauer und müssen nach Ablauf festgelegter Fristen aus Sicherheitsgründen erneuert werden.

Anschlüsse an Fernverkehr noch unsicher

Insgesamt investiert die Deutsche Bahn in dieser einen Woche einen Millionenbetrag in das Rügener Schienennetz. Natürlich sei es immer ein großer Einschnitt, wenn der Zugverkehr praktisch auf der ganzen Insel zum Erliegen komme, sagt der Bezirksleiter der DB Netz. „Aber andererseits ist es auch vorteilhaft, die auf Rügen anstehenden Arbeiten auf diesen einen Zeitraum zu ballen – und zwar im November, wenn die Touristenströme erfahrungsgemäß am geringsten sind.“

Die ODEG, die im Auftrag des Landes auf der Regionallinie 9 unterwegs ist, hat bereits einen Plan für den Schienenersatzverkehr vorgelegt. In Bergen werden die Busse vom Bahnhofsvorplatz, in Stralsund vom Parkplatz am Bahnhof abfahren beziehungsweise dort ankommen. Unterwegs stoppen sie an den Bushaltestellen entlang der B 96, an den Haltestellen der VVR in Prora beziehungsweise an den bereits bekannten Haltestellen zwischen Lietzow und Sassnitz.

Die Mitnahme von Fahrrädern könne in den Bussen nicht in jedem Fall garantiert werden, heißt es bei dem Unternehmen auf eine Anfrage der OZ. „Bei wenig Platz haben Rollstühle und Kinderwagen Vorrang“, so ODEG-Sprecherin Swantje Mielke. Inwieweit die Anschlüsse an den Fernverkehr sichergestellt werden, konnte das Unternehmen bislang noch nicht beantworten.

Muss der Kreideabbau gedrosselt werden?

Abgeschnitten vom Festland ist bereits seit einer Woche ein Großteil des Güterverkehrs. Den Hafen Mukran verlassen beziehungsweise erreichen die Güterzüge ebenso wenig wie das Kreidewerk in Klementelvitz. Letzteres beliefert regelmäßig ein Kraftwerk mit Rügener Kreide, die dort unter anderem für die Filterung gebraucht wird. Doch beinahe den gesamten November über bleiben die entsprechenden Anlagen und Gleise auf der Halbinsel Jasmund gesperrt.

Welche Auswirkungen das hat und wie das Unternehmen damit umgeht, ob Kreide auf Vorrat abgebaut und so lange gelagert wird und ob sich die Abnehmer im Vorfeld mit dem „Weißen Gold der Insel“ eingedeckt haben, dazu möchte man sich in der Verwaltung der Vereinigten Kreidewerke Dammann, zu denen der Rügener Betrieb gehört, nicht öffentlich äußern und zeigt sich auf eine entsprechende OZ-Anfrage zugeknöpft.

Getreideumschlag zum Teil über Vierow

Beim Hafen Mukran versichert man, dass die Zwangspause keine negativen Auswirkungen auf den Verkehr auf der „Neuen Seidenstraße“ habe. Wie die Sperrung denn umgangen oder besser gesagt: umfahren werde, dazu gab es auch aus Mukran keine konkrete Information.

Vorbereitet hat man sich dagegen bei der Viela. Das Unternehmen, das sich auf den Export von Agrarprodukten spezialisiert hat, wird auch in dieser Zeit Getreide und anderes verschiffen können. „Wir haben uns rechtzeitig darauf eingestellt“, sagt Geschäftsführer Henning Bligenthal. Zum einen habe man beizeiten die Getreidelager in Mukran so aufgefüllt, dass auch in diesen Wochen Schiffe beladen werden können. Zum anderen werde ein Teil der Ladung über den Hafen Vierow bei Greifswald umgeleitet.

Altes Stellwerk in Sassnitz verwaist

Die Sperrung für den Eisenbahn-Güterverkehr hat nur bedingt mit den erwähnten Bauarbeiten zu tun. Denn parallel dazu baut die Deutsche Bahn zurzeit auf Jasmund elektronische Stellwerke. Aus diesem Grund werden zum Beispiel erst ab dem 3. Dezember wieder Kreidezüge das Kreidewerk und den Mukraner Hafen erreichen beziehungsweise verlassen können.

Die Fahrdienstleiter aus Sassnitz wurden bereits abgezogen; die in Lancken werden nach dem 3. Dezember ihre bisherigen Arbeitsplätze verlassen und auf anderen Positionen in der Region eingesetzt. Insgesamt sind davon zehn Mitarbeiter betroffen. Fahrdienstleiter werden im Netzbereich der Deutschen Bahn auf Rügen künftig nur noch in Altefähr, Lietzow und Mukran anzutreffen sein.

Von Maik Trettin