Prora

Ein leises Summen ist in der großen Fertigungshalle zu vernehmen. Dann entsteht ein Lichtbogen. Schweißer Heiko Birke arbeitet an einem Metallteil. „Dieses Spezialbehältnis ist für Bioethanol gedacht. Es wird für die Heizung in einem Anhänger unserer Park- und Wegebahn eingesetzt“, erläutert Roger Pieniak. Der Inhaber der Sightseeing Trains Rügen GmbH zeigt auf ein wenige Meter entferntes Stahlgerippe.

Geländewagen komplett zerlegt

Hier im Gewerbegebiet des Binzer Ortsteils Prora – wenige hundert Meter von der Ostsee entfernt – agiert ein innovativer Fahrzeughersteller. Konkret fertigen in drei Hallen, die zu DDR-Zeiten von der Nationalen Volksarmee genutzt wurden, zwölf Spezialisten unter anderem Mini-Bahnen für touristische Zwecke.

Schweißer Heiko Birke arbeitet an einem Spezialbehältnis für Bioethanol. Es dient der Heizung in Anhängern der Wegebahn. Quelle: Christian Rödel

Der Clou: Das Grundgerüst jeder Lok stammt von einem japanischen Allrader – dem Toyota Land Cruiser. „Wir nehmen den Geländewagen komplett auseinander. Anschließend wird das Fahrgestell umgebaut“, erläutert der technische Leiter der Firma, Patrick Thies.

Entweder behält die Zugmaschine den angestammten bis zu 286 PS starken Acht-Zylinder-Diesel. Oder die 3,2 Tonnen schwere Lok kann seit 2016 auf Wunsch mit einem Elektromotor versehen werden.

Die Rüganer profitieren dabei von einer jahrelangen Zusammenarbeit mit der Firma EFA-S in Zell unter Aichelberg (Baden-Württemberg). Der schwäbische Unternehmer Reinhardt Ritter ist einer der Pioniere bei der Entwicklung von Elektroantrieben und Lizenzgeber.

Roger Pieniak, Inhaber der Sightseeing Trains Rügen GmbH, zeigt eine der Zellen des Batterieblocks. In den vier Batteriekästen im Fahrgestell der Lok stecken insgesamt 126 dieser Zellen. Quelle: Christian Rödel

Das E-Triebwerk hat es in sich. „Es entwickelt ein Drehmoment von maximal 1150 Newtonmetern (Nm). Konstant liegen 850 Nm an“, betont Maschinenbau-Ingenieur Thies. Damit entwickelt das Gefährt vergleichbare Werte wie der Supersportwagen Bugatti Veyron.

Batteriebrand ausgeschlossen

Mit dem Unterschied, dass es hier nicht um schnöde Kraftmeierei geht. Vielmehr müssen die Loks, deren Federn und Stoßdämpfer in der Proraer Manufaktur verstärkt werden, Schwerstarbeit verrichten: Mit bis zu drei Anhängern und insgesamt 84 Passagieren sind maximal 24-prozentige Steigungen zu meistern. Den Anstieg von Binz hoch zum Jagdschloss Granitz nimmt der Mini-Zug übrigens spielend.

Bei der Rücktour wird mittels Rekuperation – also Energierückgewinnung – der Akku wieder aufgeladen. Insgesamt 126 Akku-Zellen aus Lithium-Eisenphosphat – aufgeteilt auf vier selbst gefertigte Batteriekästen – sorgen für Power. „Die aus China stammenden Stacks ordnen wir speziell an und verschließen sie mit Gel. Ein Brand ist ausgeschlossen“, versichert Thies.

Entsprechende Crashversuche erfolgten auch mit der aus Glasfaserverbundstoff bestehenden Karosseriehülle der Lok. Selbige stylen und produzieren die Rüganer in einer Produktionshalle selbst. Die aufwendigen Arbeiten erledigen gelernte Bootsbauer.

In Prora auf Rügen fertigen gelernte Bootsbauer der Sightseeing Trains Rügen GmbH die Karosseriehüllen der Loks aus Glasfaserverbundstoff. Quelle: Christian Rödel

Keine technischen Probleme seit fünf Jahren

Das Interieur der Fahrerkabine ist indes identisch mit dem des Land Cruiser. Der Zugführer kann hier auch auf einem kleinen Monitor im Cockpit-Dach den Ladezustand der Batterie checken.

Maximal ist eine Reichweite von 240 Kilometern möglich. „Tatsächlich legen wir täglich beispielsweise in Binz um die 75 Kilometer zurück“, sagt Pieniak. Der gebürtige Berliner betreibt auf Deutschlands größter Insel seit 1992 auch die Jagdschlossexpress und Ausflugsfahrten GmbH.

Mit seinen aktuell zwölf Mini-Zügen – sechs davon sind elektrisch unterwegs – werden vor allem Urlauber in den Bade- und Erholungsorten befördert. „Seit fünf Jahren gibt es keine technischen Probleme mit den E-Antrieben“, so der Firmenchef.

Sollte sich die Batterie entladen haben, kann sie problemlos an einer 16- oder 32-Ampere-Steckdose befüllt werden. Etwa 2,5 Stunden dauert das Ganze. Fertig. Ein entsprechendes Ladekabel liefern die Rand-Binzer mit. Mittels einer App kann Thies neuerdings bei Fehlermeldungen, wenn vom Kunden gewünscht, von seinem PC aus direkt das Batteriemanagement kontrollieren und eingreifen.

Guter Ruf in der Branche

Ob nun in Kühlungsborn, Wernigerode (Sachsen-Anhalt), Bremen, Köln (Nordrhein-Westfalen), auf Amrum (Schleswig-Holstein), in Regensburg (Bayern), in der Schweiz, in Slowenien – die Park- und Wegebahnen made in MV sind in vielen Regionen im Einsatz.

„Die Rügener Firma ist Markt- und Technologieführer bei elektrisch betriebenen Lokomotiven in Europa“, erklärt Ralf Graumann, Vorsitzender des Vereins Touristische Sonderverkehre und Wegebahnen.

21 Bahnen bereits produziert Der Verein Touristische Sonderverkehreund Wegebahnen vereint bundesweit mehr als 40 Mitglieder. Diese betreiben insgesamt rund 250 dieser Freizeitzüge. Die 2014 gegründete Sightseeing Trains Rügen GmbH – ihr Motto lautet „Von Betreibern für Betreiber“ – hat bisher insgesamt 21 Bahnen produziert. Die Loks sindmit Diesel-, Diesel-Gas- oder Elektro-Antrieb ausgestattet. Die Anhänger bieten 20 bis 32 Personen Platz. Der hier verwendete Elektroantrieb lief bereits mehr als zehn Millionen Kilometer problemfrei.

„Der E-Antrieb erweist sich als ideal für unsere Branche, in der enorm hohe Zugkraft gefragt ist“, so Graumann. Der Wegebahnbetreiber aus Xanten (Nordrhein-Westfalen) verweist auf die hohen Qualitätsstandards der Proraer Tüftler. „Mit ihrem fundierten Elektrokonzept haben sie sogar den italienischen Weltmarktführer bei Freizeitzügen – Dotto Trains Castelfranco Veneto – überholt“, so Graumann.

Bis zu sechs – künftig bis zu acht – komplette Züge, die zwei oder drei Anhänger ziehen, verlassen jährlich die Manufaktur. Und die hiesigen Spezialisten entwickeln den E-Antrieb weiter. „Wir arbeiten am praxistauglichen Wasserstoffantrieb. Konkret sind nur noch einige Details zu klären“, gibt sich Projektingenieur Thies zuversichtlich.

Basis des Elektro-Lkw stammt vom Hersteller GAZ

Die Corona-Pandemie hinterlässt jedoch auch in dieser Firma Bremsspuren. So gibt es derzeit zahlreiche mündliche Auftragsabsprachen. Der Grund: Die Förderung des E-Mobil-Konzeptes durch die Bundesregierung – 100 000 Euro für einen Mini-Zug mit E-Antrieb – kann aktuell noch nicht wieder abgerufen werden. Folglich stockt es bei den Auslieferungsterminen.

Aus den Werkhallen von Sightseeing Trains rollen zudem Lkw mit E-Triebwerk. Die Basis dieser robusten Fahrzeuge stammt vom traditionsreichen russischen Nutzfahrzeughersteller GAZ (Gorkowski Awtomobilny Sawod, also: Gorkier Automobilwerk). Die Firma hat ihren Sitz in Nischni Nowgorod und unter anderem mit Mercedes kooperiert.

Die Sightseeing Trains Rügen GmbH fertigt auch Lkw mit E-Motor. Die Basis dieser Fahrzeuge – hier ein Gazelle EFAS E35 – stammt vom russischen Nutzfahrzeughersteller GAZ. Quelle: Christian Rödel

Auch für diese Nutzfahrzeuge liefert EFA-S effiziente Synchronmotoren. Gleiches gilt für fast lautlos agierende umweltfreundliche Busse. Erste serienreife Exemplare sollen in Kürze hier von der Ostseeküste zu den Kunden rollen.

„Vor dem Hintergrund der künftigen Verschärfung der Emissionsnormen für Nutzfahrzeuge wird der Bedarf an solchen Fahrzeugen zunehmen“, heißt es dazu aus dem Schweriner Wirtschaftsministerium.

Von Volker Penne