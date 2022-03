Potsdam

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) rechnet in Folge des Ukraine-Kriegs und der Sanktionen gegen Russland mit drastischen Auswirkungen für regionale Unternehmen in Brandenburg. „Wir werden wie schon in der Corona-Pandemie eine stärkere Belastung der ostdeutschen Wirtschaft erleben im Vergleich zum Rest der Republik“, sagte Steinbach der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ (MAZ). Westdeutsche Firmen seien finanziell oftmals einfach robuster als vergleichsweise junge ostdeutsche Unternehmen.

„Der Ost-Handel ist vorerst beendet“

Die Lage sei „ziemlich dramatisch“. Besonders betroffen seien Logistik-Firmen wegen der hohen Benzinpreise, energieintensive Unternehmen sowie Betriebe, die Produkte nach Russland, Belarus oder die Ukraine lieferten und das erwartete Geld nicht bekämen. „Der Ost-Handel mit Russland und Belarus ist vorerst beendet“, sagte Steinbach. Der Prozess sei „vermutlich auch nahezu irreversibel“.

Steinbach weiter gegenüber der MAZ: „Ich sage aber auch: Wir haben kein Problem mit der russischen Bevölkerung, sondern mit dem Aggressor Putin.“ Es müsse aufgepasst werden, „nicht in ein Bashing gegen jeden zu geraten, der russisch spricht“. Er sei über die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine begeistert. „Ich habe aber die Sorge, dass diese Motivation verloren geht.“ Weil beispielsweise ein nicht unerheblicher Preis an der Tankstelle bezahlt werden müsste. „Wir müssen zusammenstehen. Dazu gehört auch, persönliche Härten in Kauf zu nehmen“, sagte Steinbach.

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD). Quelle: Soeren Stache/dpa

IHK-Präsident: Hohe Energiepreise existenzbedrohend

Aus Sicht des Präsidenten der Industrie- und Handelskammer Potsdam, Peter Heydenbluth, sind die hohen Strom- und Energiepreise für Firmen existenzbedrohend. Er forderte von der Politik Entlastungen. Die Übernahme der EEG-Umlage in den Bundeshaushalt reiche nicht aus, sagte er.

Das Ausfuhrvolumen aus Brandenburg Richtung Russland, Ukraine und Belarus betrug laut IHK Potsdam im vergangenen Jahr 307 Millionen Euro – das sind 2,6 Prozent der Exporte. Der Export in die Ukraine hatte sich in den letzten Jahren deutlich verstärkt, hieß es. Die Einfuhren aus den drei Ländern lagen den Angaben zufolge 2021 bei rund 4,1 Milliarden Euro – vor allem Öl und Gas. Betroffen war danach vor allem die Raffinerie von PCK in Schwedt.

Handwerkskammer-Chef: Keine Rücklagen zur Abfederung mehr

Die Betriebe in Brandenburg, die die Corona-Folgen noch nicht verkraftet hätten, würden nicht mehr über Rücklagen zur Abfederung der erhöhten Kosten verfügen, betonte der Präsident des Handwerkskammertages Brandenburg, Robert Wüst. Er forderte, dass öffentliche Auftraggeber in Brandenburg durch Preisgleitklauseln an künftigen Materialpreissteigerungen beteiligt werden. Es dürfe keine einseitige Risikoverteilung zu Lasten der Handwerksbetriebe geben.

Von Igor Göldner/RND