Sierksdorf

Der Hansa-Park ist zurück: 15 Minuten eher als geplant wurden am Freitagvormittag, 18. Juni, die ersten Besucher auf das Gelände gelassen. Jubelnd passierten sie den Nachbau des Holstentors. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begrüßten sie mit Luftballons. Im Hintergrund drehte sich bereits das Kettenkarussell. Der Sound von fahrenden Achterbahnen tönte durch die Luft. Nicht mehr ganz so ungewohnt war der Anblick von Menschen, die in Fahrgeschäften Masken tragen, schließlich ist es bereits die zweite Corona-Saison für den Sierksdorfer Freizeitpark.

Zu den ersten Gästen gehörte Patrick Bieber. „Meine Tochter Mayla kann es kaum erwarten. Wir haben Besuch aus Nordrhein-Westfalen und schon vor etwa einem Monat die Tickets gebucht“, erzählte er, bevor sich die kleine Gruppe auf in den Park machte.

Achterbahn-Fahren im Hansa-Park

Kleine Schlangen bildeten sich schnell im Bereich der Achterbahnen. Insbesondere vor „Der Schwur des Kärnan“, der seit 2015 für Furore sorgt, war einiges los. Kein Wunder, die Fahrt beginnt mit einem 67 Meter tiefen Fall und der sogenannte Hypercoaster erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 127 Stundenkilometern.

Zur Galerie Bei bestem Wetter hat am Freitag, 18. Juni, die Saison 2021 im Hansa-Park begonnen. Der Freizeitpark an der Ostsee lockt mit einer neuen Welt. Besonders gefragt waren am ersten Tag Wasserbahnen.

„Awildas Welt“: Neue Attraktionen im Hansa-Park

Viele Hansa-Park-Fans wollten zudem endlich „Awildas Welt“ kennenlernen. Zu dieser gehören der elf Meter hohe Freifallturm „Awildas Ausguck“ und die 83 Meter lange Wasserbahn „Awildas Abenteuerfahrt“, welche vor allem für sehr junge Kinder ein Erlebnis sein dürfte.

Der zwei Jahre alte Lasse war noch Minuten nach der ersten Runde ganz aufgeregt und berichtete, dass er mit seiner Mama Ayleen Piegenszhke eine Katze gesehen und ein paar Tropfen Wasser abbekommen habe. Seinem Bruder Mats (4), der mit Papa Johannes Piegenszhke eine Runde mitfuhr, machte die Abenteuerfahrt ebenfalls Spaß. „Die Anlage ist wirklich sehr liebevoll gestaltet“, lobte Ayleen Piegenszhke.

Diese Fans hatten richtig Bock auf den Hansa-Park

Richtig Bock auf den Hansa-Park hatte Saisonkarteninhaber Eric aus Schwerin. „Das ist mein Homepark, es war Liebe auf den ersten Blick“, schwärmte der 23-Jährige. „Der Schwur war schon mal super. Mir geht es sehr gut danach. Später geht es in den Highlander“, sagte er voller Vorfreude auf den Freifallturm – aus 103 Metern Höhe geht es mit 120 Stundenkilometern in Richtung Erde.

Sein Cousin Tom aus Potsdam nannte den Freizeitpark an der Ostsee „klein aber fein“ und schwärmte von der „Mega-Thematisierung“ der Achterbahn „Schwur des Kärnan“.

Maskenpflicht in den Fahrgeschäften

Jedoch, da waren sich die beiden jungen Männer einig, sei es durchaus etwas anstrengend, in den Fahrgeschäften eine Maske zu tragen, da diese immer wieder wegrutsche. Dennoch äußerten sie Verständnis für die Regeln, die der Hansa-Park in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie aufgestellt hat.

So muss nicht nur in den Fahrgeschäften, sondern auch im Eingangsbereich, in allen Innenräumen sowie in den Wartezonen eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Darüber hinaus sollen Besucherinnen und Besucher den Mindestabstand einhalten.

Davon abgesehen sind spontane Ausflüge in den Hansa-Park kaum möglich, da man sich vorab online für ein bestimmtes Datum registrieren muss. Dies gilt auch für Saisonkarteninhaberinnen und Saisonkarteninhaber. Ziel ist es, die Kontaktdatennachverfolgung zu gewährleisten. Zudem sollen so lange Wartezeiten am Einlass verhindert werden. Eine Corona-Testpflicht besteht nicht.

Wildwasserbahn fließt wieder

Trotz der Auflagen war die Stimmung zwischen den Fahrgeschäften bestens, und gerade die Wasserbahnen erfreuten sich am ersten Tag der Saison 2021 großer Beliebtheit. Auch Bastian Lange (23) und Eike Jörg Frahseck (31) genossen die Wildwasserbahn sichtlich, auch wenn ihre T-Shirts ordentlich nass wurden.

„Wir waren das letzte Mal vor bestimmt zehn Jahren hier. Ich wohne in Heikendorf, und wir sind gerne in Freizeitparks unterwegs“, sagte Bastian Lange. „Ich war aber schon überrascht, wie viel Wasser da kam“, betonte Eike Jörg Frahseck und ergänzte: „Aber bei dem Wetter wird das wohl schnell wieder trocknen.“

Von Sebastian Rosenkötter