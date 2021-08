Wohlenberg/Gülzow-Prüzen

Gut sieht das nicht aus, wenn Sanddorn vertrocknet. Im Februar musste Familie Pagel vom Wohlenberger Sanddornhofladen auf dem Klützer Winkel zwei Hektar Pflanzenbestand roden. Bärbel Pagel sagt: „Wir mussten die Hälfte wegnehmen und haben ein großes Feuer gemacht. Das war sehr unschön. Es ist ernst mit dem Sanddorn.“

Neu gepflanzt haben die Pagels nicht. Zu groß die Sorge, dass die Pflanzen erneut absterben. Einem Rügener Züchter sei das passiert. Auch Plantagen in Ludwigslust und Brandenburg hätten damit zu kämpfen, dass die Sträucher immer wieder eingehen. Das große Sanddornsterben an der Küste. Ein existenzielles Problem für eine Kulturpflanze, mit der das Tourismusland so gern wirbt. In MV sind die Ernteerträge um mehr als 60 Prozent eingebrochen.

Sanddorn – Vitaminwunder und Wunderwerk der Natur

Sanddorn – das Vitaminwunder, spielt in Ernährung, Medizin, Kosmetik wichtige Rollen. Sanddorn, die widerstandsfähige Pflanze, die auf nährstoffarmen Böden wie Dünen gedeiht und keine Düngung benötigt. Das liege am besonderen Wurzelwerk, das eine Symbiose mit stickstofffixierenden Bakterien eingehen könne und darüber Nährstoffe bindet, erklärt Dr. Frank Hippauf (43) von der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei (LFALF) in Gülzow-Prüzen bei Güstrow. Ein Wunderwerk der Natur, das sich selbst reguliert.

Sanddorn im Obstgarten auf der Anlage der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei (LFALF) in Gülzow-Prüzen bei Güstrow. Quelle: Martin Börner

Doch seit Jahren sorgen sich Obstbauern, Agrarwissenschaftler und Biologen um die Zitrone des Nordens. Erste Züchter wie in Ludwigslust und Brandenburg würden bereits auf andere Früchte wie Nüsse ausweichen. Geht das so weiter, stirbt eine Kulturpflanze an der Ostseeküste ganz aus. Auch der Wildbestand ist gefährdet.

40 weibliche und zehn männliche Sorten in der Forschung

Damit es nicht so weitergeht, gibt es ein vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft finanziertes Forschungsprojekt. Allein in den Obstgärten in Gülzow-Prüzen forschen fünf Experten innerhalb des Projekts „HipRahm – abgeleitet von dem lateinischen Namen Hippophae rhamnoides – an 40 weiblichen und zehn männlichen Sanddornsorten aus Deutschland, dem osteuropäischen Raum wie Rumänien oder Russland, alpinen Regionen sowie aus Zuchtbeständen der 80er Jahre.

Die Agrarwissenschaftlerin des Pflanzenschutzdienstes des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherung und Fischerei (LALLF) in Rostock, Jenny Scheel (35), sagt: „Außerdem haben wir 150 Proben aus 250 Kilometern Küstenregion von Hiddensee bis Boltenhagen genommen und zur Untersuchung ins Julius-Kühn Institut nach Dossenheim bei Heidelberg geschickt.“ Auch hier ist der Befall landesweit sichtbar.

Das Problem: Noch immer wissen weder Forscher noch Züchter, was die Ursachen sind. Jenny Scheel sagt: „Es gibt entlang der Küste wilden Sanddorn, und um den ist es schlecht bestellt.“ Ebenso wie um die Zuchtpflanzen innerhalb der Plantagen.

Pilze nicht einzige Ursache – „komplexes Problem“

Die Proben hätten Pilze aufgewiesen. Aber das sei nicht die einzige Ursache. Frank Hippauf sagt: „Das ist ein komplexes Problem. Der Sanddorn ist doch nicht so robust, wie man immer angenommen hat.“ Es kommen wohl auch jede Menge Umwelteinflüsse hinzu, die den Pflanzen zu schaffen machen. Bekannt ist, dass Sanddorn keine nassen Füße – also Staunässe – mag.

Daniela Kuptz (50), Diplom-Ingenieurin am (LFALF), erklärt, wie sich die Forscher dem Problem nähern. Neben den Proben wilden Sanddorns und aus Zuchtbeständen werden abiotische Ansätze – Boden, Wasser, Temperatur, Nährstoffe – untersucht. Außerdem befragen sie Züchter. Kuptz sagt: „Da geht es auch um die Fragestellung, inwieweit man dem Sanddornsterben durch gartenbauliche Maßnahmen gegensteuern kann.“

Diplom-Ingenieurin Daniela Kuptz (50) forscht in Gülzow-Prüzen an bedrohtem Sanddorn. Quelle: Martin Börner

Zum Beispiel, indem robuste Sorten für die Züchtung entwickelt werden. Da gebe es Freilandversuche, Gewächshausversuche, Düngemittelversuche und Sortenversuche. Außerdem kartiert und bonitiert Jenny Scheel mit ihrem Rostocker Team den Wildbestand.

Sanddorn gilt in Deutschland als Wildfrucht

Frank Hippauf sagt, das Problem sei schon mal in den 40er Jahren aufgetreten. Und in Deutschland sei Sanddorn eine relativ junge Nutzpflanze und eher Nischenkultur. Er sagt: „In China, Russland oder der Mongolei sind die da viel weiter. Ich denke, dass wir das mit gartenbaulichen Elementen in den Griff kriegen.“

Die Ursache sieht er nicht als etwas spezifisch Neues. „Aber es stellt sich natürlich die Frage, warum das gerade jetzt so massiv auftritt.“ Da Sanddorn in Deutschland eher noch als Wildfrucht angesehen werde, sei die Forschung auf dem Stand der 80er. Hippauf sagt: „Ich bin aber optimistisch, dass wir das in den Griff kriegen.“

Von Michael Meyer