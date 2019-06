Sassnitz

Doradenfischen unter bewaffneter Aufsicht: Wenn in den 1980er-Jahren die Frosttrawler von Sassnitz aus das nordafrikanische Land Marokko ansteuerten, kamen marokkanische Soldaten mit Handgranaten und Maschinengewehren an Bord. Erst dann durften die Schiffe, die teilweise zum VEB Fischkombinat Sassnitz (Rügen) gehörten, vor den Küsten Marokkos auf Makrelen, Sardinen und Doraden fischen. „Die Soldaten sollten uns dort vor Kämpfern des Westsaharakonflikts beschützen“, erzählt Karl-Heinz Voß.

Im Jahr 1990 fuhr der heute 68-Jährige, der in Wustrow auf dem Fischland lebt, als Kapitän auf einem Frosttrawler in die marokkanischen Gewässer – es war seine letzte große Fangreise. Und 1990 war auch das Jahr, in dem nach der politischen Wende das mehrfach umbenannte Sassnitzer Fischkombinat in die Sassnitzer Fang-, Verarbeitungs- und Hafenbetriebsgesellschaft mbH umgewandelt wurde. Gegründet wurde das Kombinat vor 70 Jahren – im Februar 1949, zunächst als VEB Ostseefischerei Mecklenburg.

Stammtisch ehemaliger Hochseefischer

Tausende Kapitäne, Bootsleute, Matrosen und Maschinisten haben im Sassnitzer Fischkombinat ihr Handwerk gelernt und sind auf große Fahrt gegangen: in die Ostsee, die Nordsee, das Nordmeer oder den Atlantischen Ozean. 70 Jahre voller Fische, Schiffe und Geschichten. Anekdoten, abenteuerliche Erlebnisse und natürlich alte Fotos aus diesen Zeiten zu sammeln, haben sich Karl-Heinz Voß und sein Mitstreiter, der Dresdner Mathias Lange, zur Aufgabe gemacht.

Mathias Lange hat vor zehn Jahren in Dresden den ersten deutschen Stammtisch ehemaliger Hochseefischer aus der Taufe gehoben, und diese Zusammenkünfte zogen rasch Kreise. Bald wurden weitere Stammtische gegründet, etwa in Thüringen und in Rostock, sagt Mathias Lange (69), der von 1965 bis 1968 zusammen mit Karl-Heinz Voß in Sassnitz seine Matrosenlehre absolvierte. „Hochseefischer sind eine besondere Art von Menschen – die Enge auf den Schiffen, die Kameradschaft an Bord, das schweißt die Menschen zusammen“, zitiert Lange einen Satz des Rostocker Kapitäns Günther Kröger.

Große Flotte: 189 Kutter in Sassnitz

Während Karl-Heinz Voß als Nautischer Offizier und dann als Kapitän die Trawler über die Weltmeere steuerte, musste Mathias Lange den Beruf in den 1970er-Jahren aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Schweren Herzens. Er lernte Krankenpfleger, studierte Sozialfürsorge und arbeitete als Diplom-Sozialpädagoge, aber die Fischerei ließ ihn nie los.

Der Zuspruch der Stammtische überraschte ihn. Mehr als 80 ehemalige Hochseefischer kommen dabei in Dresden zusammen – und tauschen ihre Erinnerungen aus. Da hatte Lange die Idee, eine Plattform zu schaffen: für all diese Erinnerungen, für die alten Fotos und Filme sowie Statistiken zu den Schiffen vom 17-Meter-Kutter bis zu Großschiffen wie dem Kühl- und Transportschiff (KTS) „Stubnitz“ – Zeitdokumente der gesamten Historie der Sassnitzer Hochseefischerei also. Und die verfügte im Jahr 1953 über eine Flotte von 189 Kuttern. „Dass es einmal einen so hohen Flottenbestand gab, haben viele Menschen vergessen“, sagt Karl-Heinz Voß. Auch, dass das Fischkombinat einst der größte Arbeitgeber auf der Insel Rügen gewesen sei.

Digitale Erinnerung ans Fischkombinat

Im Jahr 2017 veröffentlichten Voß und Lange die Internetseite www.sassnitzer-hochseefischerei.de. Mittlerweile habe sie Hunderte Dokumente zusammengetragen. „Unser Ziel ist es, eine digitale Erinnerung an das Fischkombinat aufzubauen“, erklärt Voß. Das Anliegen verfolgt auch die Seite www.rostocker-hochseefischerei.de. Gestaltet wird die Seite von Kapitän Günther Kröger aus Rostock, der einen großen Fundus alter Dokumente zeigt, u. a. zu Schiffen, Fangtechniken und der Geschichte der Rostocker Hochseefischerei, die bis ans Ende des 19. Jahrhunderts zurückreichen.

Auf der Sassnitzer Homepage findet sich ein Sammelsurium alter Fischereischätze: schwarz-weiße Fotos von jungen Männern, die auf mit Fischen prall gefüllten Netzen posieren, von Kuttern in sturmtosender See, von Haien oder skelettierten Eisbären als Beifang. Und Anekdoten.

Geschichten auf dem Sassnitzer Hafenfest

Eine kleine Geschichte hat auch Mathias Lange beigesteuert. Als ihn in jungen Lehrlingsjahren auf der stürmischen Nordsee eine üble Seekrankheit so heftig packte, dass er es nicht mehr an die Reling schaffte, musste er sich an der Tür erbrechen. Beschuldigt wurde ein anderer Matrose, der den Dreck wegmachen musste. „Er tat mir sehr leid, aber ich war so kraftlos und feige“, erinnert sich Lange. Später versuchte er, den anderen Matrosen ausfindig zu machen, um sich zu entschuldigen. Bislang habe der sich jedoch nicht gemeldet.

Gut möglich, dass solche Erlebnisse auch beim Sassnitzer Hafenfest vom 12. bis 14. Juli 2019 hervorgeholt werden. Denn dort sind Mathias Lange und Karl-Heinz Voß mit einem Stand am Hafenmuseum vertreten. Lange: „Wir hoffen, dass wir viele ehemalige Hochseefischer treffen.“ Um noch mehr alte Geschichten und Fotos einzusammeln.

Axel Meyer