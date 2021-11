Scandlines bestellt Elektrofähre für den Fehmarnbelt

Puttgarden

Die Reederei Scandlines rüstet sich für den Kampf mit dem Tunnel. In der Türkei hat die Reederei jetzt bei der Cemre-Werft am Marmarameer die erste Fähre mit einem nahezu emissionsneutralen Antriebssystem bestellt.

Die 147 Meter lange und 25,4 Meter breite Fähre soll 2024 in Dienst gestellt werden und die beiden alten Frachtfähren „Holger Danske“ und „Kronprins Frederik“ ersetzen. Der Neubau wird über eine Kapazität von 66 Frachteinheiten verfügen. Außerdem können 140 Passagiere befördert werden.

Während einer Überfahrtszeit von einer Stunde ist die Fähre emissionsfrei unterwegs. Als Antrieb dienen Elektromotoren, die aus Batterien mit Strom versorgt werden. Das Schiff kann aber auch im Hybridbetrieb mit einem Mix aus Dieselgeneratoren und Batterien eingesetzt werden. Im Hybridbetrieb beträgt die Überfahrtszeit wegen der höheren Geschwindigkeit lediglich 45 Minuten.

Ergänzung für die vier großen Passagier-Auto-Fähren

Durch den Hybridantrieb kann die Fähre auch als Ersatzfähre für die vier großen Passagier- und Autofähren „Deutschland“, „Schleswig-Holstein“, „Prins Richard“ und „Prinsesse Benedikte“ eingesetzt werden.

Ähnlich wie bei den Fähren „Berlin“ und „Copenhagen“ auf der Route Rostock-Gedser können bei dem Cemre-Neubau auf dem oberen und dem unteren Fahrzeugdeck Lkw befördert werden. Die beiden alten Frachtfähren sollen nach dem Eintreffen des Neubaus verkauft werden. Die „Holger Danske“ ist inzwischen 45 Jahre im Einsatz. Die „Kronprins Frederik“ fährt seit 40 Jahren.

Für dieses Projekt müssen in Puttgarden dass Fährbett 1 und im dänischen Rödbyhavn das Fährbett 3 mit neuen Rampen ausgestattet werden. So soll das neue Schiff schneller be- und entladen werden können. „Mit der größeren Kapazität sind wir in der Lage, dem steigenden Bedarf der Frachtkunden nachzukommen. Allein im Jahr 2021 ist die Anzahl der Frachteinheiten um zwölf Prozent gestiegen“, so Carsten Nørland, Vorstand bei Scandlines.

Stromanschluss in Rödbyhavn liegt bereits

Für die Stromversorgung zum Aufladen der Batterien an Bord der Fähre wird vorerst nur Rødbyhavn genutzt, dort gibt es bereits seit 2019 einen Stromanschluss mit der entsprechenden Leistung (50 Kilovolt/25 Megawatt). Wann ein entsprechender Anschluss in Puttgarden bereitsteht, ist derzeit noch unklar.

Der modulare Aufbau des Schiffs ermöglicht eine spätere Anpassung des Schiffs, sodass es dann auch Pkw befördern kann. Dieser Aufbau ermöglicht Scandlines auch langfristig Planbarkeit mit der Fähre.

„Der Nabu begrüßt diesen weiteren großen Schritt der Reederei Scandlines auf dem Weg zur emissionsfreien Schifffahrt ausdrücklich“, so Sönke Diesner vom Nabu. Dieser Schritt zeige, dass auch größere Schiffe schon heute komplett ohne Treibhausgas- und Luftschadstoffemissionen fahren können“, so der Nabu-Verkehrsreferent. Der Nabu nimmt das Projekt zum Anlass, die neue Bundesregierung zu mehr Klimaschutz in der Schifffahrt aufzufordern. Die neue Regierung müsse die kommende Legislatur dazu nutzen, die Antriebswende in der Schifffahrt einzuleiten.

„Dazu gehört neben klaren Klimaschutzvorgaben die Einbeziehung der Schifffahrt in den Emissionshandel, der Wegfall der Steuerbefreiung für marine Kraftstoffe sowie eine Landstrompflicht. Die Nutzung von fossilem Gas als Energieträger darf hingegen nicht weiter gefördert werden“, fordert Leif Miller, Nabu-Bundesgeschäftsführer.

Von Frank Behling