Schäfer in MV fordern: „Problemwölfe müssen schnell geschossen werden“

Rostock/Lindholz

In MV leben immer mehr Wölfe. Elf Rudel soll es inzwischen im Land geben. Und die Tiere bekommen reichlich Nachwuchs. Tierhalter sorgen sich zunehmend vor allem um ihre Schafe. In diesem Jahr wurden bislang 202 Nutztiere von Wölfen getötet, knapp 60 weitere verletzt – das waren insgesamt 50 mehr als im gesamten Vorjahr. Die OZ sprach mit dem Schäfer und Vize-Vorsitzenden des Landesschaf- und Ziegenzuchtverbands MV, Ingo Stoll aus Lindholz (Kreis Vorpommern-Rügen), über Schutzzäune, getötete Schafe und Problemwölfe.

Kommentar: Wolfsabwehr sollte besser gefördert werden

Anzeige

Herr Stoll, Ihre Herde wurde im Frühjahr angegriffen, mutmaßlich von Wölfen. Was war geschehen?

Wir hatten bei Franzburg elf Herden stehen. Das Gelände ist mit einem ein Meter hohen Festzaun umgeben, mit einem sogenannten Knotengeflecht. Im April hat dann ein Wolf eine Herde mit Mutterschafen und Lämmern angegriffen. Zehn Tiere wurden getötet und sechs weitere verletzt. Das war ein erschreckender Anblick. Drei Tage später hatten wir noch einen Übergriff, obwohl wir inzwischen einen Elektrozaun davorgesetzt hatten. Trotz dieses Grundschutzes hat der Wolf den Elektrozaun und das Knotengeflecht überwunden – und ein weiteres Lamm getötet und ein Mutterschaf verletzt.

Welche Vorgaben müssen Sie beachten, damit der Staat Ihnen die Ausgaben ersetzt?

Um einen solchen Grundschutz gefördert zu bekommen, muss der Festzaun mindestens 1,20 Meter hoch sein, der Elektrozaun einen Meter. Die Einrichtung solcher Zäune kostet aber viel Zeit, die uns nicht bezahlt wird. Das ein Meter hohe Knotengeflecht, das wir dort stehen haben, hat mich mehr als 60 000 Euro gekostet – und jetzt ist das also null Euro wert, weil wir damit den Grundschutz nicht erfüllen.

Was sollte Ihrer Meinung denn gefördert werden?

Wir fordern, dass uns alles bezahlt wird, was wir dafür tun, um den Wolf von der Schafherde fernzuhalten. Bislang werden nur Materialkosten gefördert, aber keine einzige Arbeitsstunde für den Aufbau der Zäune. Wenn wir zum Beispiel den Abstand zwischen Zaun und Boden von 40 Zentimeter auf 20 Zentimeter verringern sollen, müssen wir zuvor alles freimähen – und diese Arbeit bezahlt uns niemand. Wenn ich alle Koppeln, die ich betreibe, mit entsprechenden Schutzanlagen versehen würde, müsste ich allein fürs Freimähen anderthalb Arbeitskräfte mit mehr als 40 000 Euro aus eigener Tasche bezahlen. Insgesamt macht das finanziell geförderte Material nur 15 Prozent der Kosten für den Schutz vor Wölfen aus.

Ingo Stoll (61) aus Lindholz (Kreis Vorpommern-Rügen) arbeitet seit vielen Jahren als Schäfer. Die Übergriffe durch Wölfe gehen ihm an die Nerven. Quelle: Frank Söllner

Kann man Schafe überhaupt umfassend vor Wölfen schützen?

Nein. Eigentlich gibt es in Mecklenburg-Vorpommern nur zwei Orte, wo unsere Schafe vor dem Wolf wirklich sicher wären: in den Gefängnissen von Bützow und Waldeck. Denn nur dort sind die Mauern hoch genug. Schauen Sie sich doch nur einmal die Zäune des Wolfsgeheges im Wildpark Güstrow an: vier Meter hoch, oben mit Elektro gesichert. Solche Anlagen müssten wir eigentlich überall in unsere Kulturlandschaften in Mecklenburg-Vorpommern setzen, um die Wölfe abzuhalten.

Ihr Verband fordert den Abschuss von Wölfen. Treten Sie dafür ein, dass Wölfe generell abgeschossen werden?

Ich bin gegen einen generellen Abschuss. Wir fordern aber, dass Problemwölfe ohne langwierige Anträge sofort entnommen werden können. Außerdem fordern wir eine Obergrenze für Wölfe. Es sollten Schutzjagden wie in Finnland möglich sein. Auch in Litauen werden in der Saison 150 Wölfe geschossen. In Deutschland ist der Wolf aber nicht einmal im Jagdrecht. Dabei sind Wölfe überhaupt nicht vom Aussterben bedroht, wie es die Wolfsfreunde behaupten. Unsere Wölfe hier gehören zu der Flachlandpopulation, die in Gebieten in Polen, Lettland, Litauen, Estland und bis nach Russland lebt. Da soll es Studien zufolge wieder bis zu 14 000 Wölfe geben, allein in Deutschland sollen es schon mehr als 1500 Wölfe sein.

Sie sind seit vielen Jahren Schäfer. Lohnt sich professionelle Schafhaltung heute finanziell noch? Und macht Ihnen diese Arbeit überhaupt noch Spaß?

Die Übergriffe durch die Wölfe gehen ganz schön an die Nerven, das können Sie mir glauben! So etwas ist nicht einfach wegzustecken. Es wurde ausgerechnet, dass ein Schäfer heute im Durchschnitt auf einen Stundensatz von 6,35 Euro kommt – und der liegt damit weit unter dem Mindestlohn. Eigentlich ist es ein schöner Beruf, der viel Spaß macht. Aber bei den Problemen mit den Wölfen und der ganzen Bürokratie, die da mit dranhängt, sage ich mir schon: Ich bin jetzt 61, da muss bald die Rente kommen, das andere belastet mich zu sehr.

Von Axel Meyer-Stöckel