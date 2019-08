Wismar

Keine guten Nachrichten für die Angestellten von Schottel: Der Hersteller von Schiffsantrieben streicht weltweit 150 Stellen, die meisten davon in Deutschland. Grund sei die schwache Auftragslage, teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Vor allem beim Offshore-Geschäft (Öl- und Gasproduktion) hat Schottel Einbußen hinnehmen müssen.

In der Mittelteilung heißt es: „Die politische Auseinandersetzung um den internationalen Handel und die damit verbundenen globalen Unsicherheiten wirken sich in einer massiven Zurückhaltung bei Investitionen und in der Nachfrage von Schiffsantrieben aus. Damit Schottel nachhaltig erfolgreich bleibt und die gute Position im Wettbewerb untermauert, wurde im Unternehmen ein umfassendes Optimierungsprogramm initiiert.“

Die meisten Stellen fallen in Deutschland weg

Ein Blick in eine Wismarer Produktionshalle Quelle: Kerstin Schröder

Weltweit hat das Unternehmen 950 Arbeitsplätze. Davon entfallen auf die deutschen Standorte Spay, Dörth und Wismar derzeit knapp 750. An den drei Standorten werden insgesamt rund 90 Stellen gestrichen. Wie viele es in Wismar sein werden, teilt das Unternehmen auf OZ-Anfrage nicht mit. Nur so viel: „Ein Großteil des Stellenabbaus kann mit sozialverträglichen Maßnahmen wie zum Beispiel Vorruhestandsregelungen abgefedert werden.“

Die Schottel-Gruppe mit Hauptsitz in Spay am Rhein ist ein weltweit führender Hersteller von Antrieben und Steuerungen für Schiffe und Offshore-Anwendungen. 1921 gegründet, entwickelt und fertigt das Unternehmen seit fast 70 Jahren rundum steuerbare Antriebs- und Manövriersysteme, komplette Antriebsanlagen bis 30 MW Leistung sowie Steuerungen für Schiffe aller Art und Größe.

