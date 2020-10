Schwerin

Am Anfang waren es ganz kleine Steine. Als Laura Feldmann noch ein Kind war, baute sie für ihre Spieltiere Ställe. Aus Legosteinen. Und gefragt nach ihrem Traumberuf, schrieb sie in die Freundschaftsbücher ihrer Klassenkameraden: Maurermeisterin.

Heute zieht die 26-Jährige tatsächlich große Mauern hoch. Und das macht sie so erfolgreich und kunstfertig, dass sie beim Leistungswettbewerb des Bauverbands Mecklenburg-Vorpommern gerade den ersten Platz gegen ihre männlichen Mitstreiter errungen hat: Als beste Jung-Gesellin und als erste Maurerin aus MV überhaupt wird sie das Land bei der Finalrunde auf Bundesebene vertreten.

Erst Bankkauffrau, dann Maurerin

Dabei kam die junge Frau erst auf Umwegen zu diesem von Männern beherrschten Beruf. Nach der Schule erlernte Laura Feldmann – man möchte sagen: geschlechtskonform – den Beruf der Bankkauffrau. Doch glücklich wurde sie damit nicht. „Das war mir zu viel Büroarbeit“, sagt Laura Feldmann.

Nach der Ausbildung gönnte sie sich eine Auszeit und eine weite Reise. Für zwei Monate nach Neuseeland. Dort habe ihr ein schlauer Mensch den Rat gegeben: „ Laura, du musst tun, was dich glücklich macht.“

Das tat sie. Nach Schwerin heimgekehrt, absolvierte sie im Sommer 2018 im Baubetrieb ihres Vaters – „mein großes Vorbild“, sagt sie – ein Praktikum. Und sie blieb bei dem Beruf, dem Männerberuf.

Frauenanteil im Maurerhandwerk ist sehr gering

„Der Bauberuf wird immer noch als typische Männerdomäne gesehen“, bestätigt die Abteilungsleiterin Bildung und Technik beim Bauverband Mecklenburg-Vorpommern, Petra Höftmann. Der Anteil an Frauen unter den rund 16 500 Beschäftigten in den etwa 1150 Betrieben der Bauwirtschaft in MV sei „sehr gering“. Dennoch gebe es einige weibliche Beschäftigte sowohl im Hoch-, Tief- und Ausbau.

Beim dualen Studium zum Bauingenieur werde eine entsprechende Berufsausbildung vorausgesetzt. „Hier finden sich teilweise weibliche Azubis, die nach erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung komplett in das Bachelorstudium übergehen“, erklärt Petra Höftmann. Auch versuche die Wirtschaft generell in den sogenannten Mint-Berufen – Mathematik, Informatik, Natur- und Ingenieurwissenschaft sowie Technik – mehr Interesse bei Bewerberinnen zu wecken.

Auf Baustellen herrscht oft ein rauer Ton

Aber warum gibt es eigentlich fast nur männliche Maurer? „Der Beruf ist körperlich schwer und anstrengend, davor haben viele Frauen vielleicht Angst“, sagt Laura Feldmann. An manchen Abenden schmerze ihr Rücken schon. Auch herrsche auf den Baustellen oft ein rauer Ton, ebenso in der Berufsschule. „Da wird man als Frau manchmal nicht wirklich ernst genommen, und es fallen schon mal sexistische Äußerungen“, erklärt die Jung-Gesellin.

Aber das Positive überwiege bei Weitem: „Es ist total schön, am Ende des Tages zu sehen, was man geschafft hat“, erklärt sie. Wenn sie eine Mauer errichtet, Schäden an Häusern repariert hat, und wenn eine Sanierung den Bauherrn zufriedenstellt, ist der schmerzende Rücken vergessen.

Der Beruf habe sie selbstständiger, selbstbewusster und kreativer gemacht. Jedes Problem auf der Baustelle stelle eine neue Herausforderung dar, für die es nur selten eine Musterlösung gebe. Und nicht zu vergessen: „Fast alle Reparaturen, die im Haus anstehen, kann ich selbst erledigen“, betont die Hobby-Künstlerin, die in ihrer Freizeit gerne mit Acrylfarben abstrakte Bilder malt und aus Holz Möbel herstellt.

Beste Maurer-Jung-Gesellin

Maurerin Laura Feldmann (26) aus Schwerin arbeitet zurzeit auf einer Baustelle in Wieck. Quelle: Frank Söllner

Für den Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks hat sie sich auf Landesebene durch ihre guten Leistungen bei der Gesellenabschlussprüfung qualifiziert. In dem Wettkampf, der im Ausbildungszentrum der Bauwirtschaft in MV, der Abc Bau GmbH in Rostock, stattfand, hatten sich unlängst die besten Maurer- und Zimmerer-Gesellen des Landes gemessen.

Während Laura Feldmann sich als beste Maurer-Jung-Gesellin durchsetzte, ging der erste Platz bei den Zimmerern an Henning Müller von der Zimmerer Hübscher in Banzin ( Ludwigslust-Parchim). Aufgrund ihrer höheren Punktezahl qualifizierte sich Laura Feldmann für die finale Runde Bundeswettkampf am 8. und 9. November in Bühl ( Baden-Württemberg).

Auch beruflich hat sie große Pläne. In einigen Jahren möchte sie die Firma ihres Vaters übernehmen, die Feldmann Bau GmbH in Schwerin, für die sie und derzeit drei weitere Beschäftige arbeiten. „Zuvor will ich aber noch meinen Meister machen“, betont Laura Feldmann. Und sie will viel Kreatives nicht nur aus Steinen erschaffen.

