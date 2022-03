Schwerin landet auf Platz zwei bei Intel-Bewerbung – und hat doch gewonnen

Schwerin

„Silicon Junction“ hätte ein neues Synonym für Schwerin sein können. Als Chip-Hochburg Europas. Nun gibt der Vorstandschef des US-Konzerns Intel, Pat Gelsinger, Magdeburg diesen Beinamen. In Anlehnung an den berühmten Hightech-Standort Silicon Valley in den USA verfügt Intel bald über einen wichtigen Knotenpunkt. Still und leise hatte sich die Schweriner Landesregierung mit einer Bewerbung auf den Weg gemacht. Nun also Platz zwei hinter Magdeburg. Der erste Verlierer. Da ist es wie im Sport.

Und doch ist dieser zweite Platz, von dem die Regierung berichtet, auch ein Achtungserfolg, der womöglich andere Investoren aufmerksam macht. Schwerin ist weltweit ein Thema, das Interesse Intels eine kaum zu schlagende Empfehlung. Wer jetzt Häme über die Landesregierung schüttet, hat die Dimension wohl nicht verstanden.

Ein zusätzlicher Job entsteht dadurch freilich nicht. Nach schlechten Nachrichten über die MV Werften oder Windkrafthersteller Nordex braucht das Land dringend neue Impulse. Ein neues Industriekonzept liegt vor – nur Industrie lässt auf sich warten. Politik darf sich jetzt nicht ausruhen. Nun wissen wir doch, wie es funktionieren könnte.

Von Frank Pubantz