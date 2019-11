Rostock

Staraufgebot zur Taufe der „ Aidamira“ in Palma de Mallorca. Das 14. Schiff der Rostocker Reederei Aida Cruises wird am 30. November 2019 von Model und Moderatorin Franziska Knuppe getauft. Mit dabei: Johannes Oerding, der vor seiner Tour 2020 live auf der „ Aidamira“ performen wird.

Motel Franziska Knuppe, die Taufpatin der „Aidamira“ taufen. Quelle: Aida

Wie die Reederei mitteilte, wird die Taufe im Rahmen eines Charity-Events feierlich vollzogen. Die Erlöse kommen Aida Cruise & Help zugute. Bereits seit 2018 sammelt Aida als Partner der Reiner Meutsch Stiftung Fly & Help Spenden, um in Entwicklungs- und Schwellenländern den Bau von Schulen zu ermöglichen.

Erste Fahrt Richtung Südafrika

Die „ Aidamira“ nimmt in ihrer ersten Saison Kurs auf Südafrika. Bei der ersten 14-tägigen Tour, die in Kapstadt beginnt und endet, werden auch Häfen wie Durban, East London und Lüderitz am Rande der Namib-Wüste angefahren.

Johannes Oerding singt bei der Taufe der „Aidamira“. Quelle: Julia Mücke

Der erfolgreiche Sänger Johannes Oerding wird bei der Taufe auf Mallorca singen. Der Singer-Songwriter hat seinen Platz in der deutschsprachigen Musiklandschaft gefunden. Seine fünf Alben waren so erfolgreich, dass der Sänger immer größere Hallen füllt. Ab März 2020 geht der gebürtige Münsteraner auf Tour und gibt bei der Taufe am 30. November 2019 einen kleinen Vorgeschmack. Er wird live an Bord der „ Aidamira“ zu erleben sein. TV-Moderatorin Mary Amiri wird das Event moderieren.

Mit 624 Kabinen durch das östliche Mittelmeer

Von Mai bis September 2020 wird das neue Aida-Schiff mit 624 Kabinen eine neue Route im östlichen Mittelmeer befahren, mit Häfen wie Athen, Santorin, Korfu und Brindisi in Apulien. Auf einer anderen Route werden Malta, Sizilien, Crotone in Kalabrien, Olympia und Kefalonia zu erleben sein.

