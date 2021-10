Die insgesamt sieben Fährschiffe der deutsch-dänischen Reederei Scandlines Deutschland GmbH pendeln zwischen Deutschland und Dänemark und verbinden Rostock mit Gedser sowie Puttgarden auf Fehmarn mit Rødby.

Auf der Strecke Rostock-Gedser fahren seit 2016 die bei P+S in Stralsund gebauten Fähren „Copenhagen“ und „Berlin“. Beide sind Hybridfähren, bei denen der traditionelle Dieselmotor mit elektrischem Batterieantrieb kombiniert ist. Überschüssige Energie wird in Batterien gespeichert, die die elektrischen Antriebsmotoren antreiben. So können die jeweils 170 Meter langen Fähren ihren Treibstoffverbrauch senken und besser an die Auslastung anpassen. Die „Copenhagen“ (Heimathafen Gedser) wurde 2020 mit einem Rotorsegel ausgerüstet, die „Berlin“ (Heimathafen Rostock) folgt 2022.

Auf der Strecke Puttgarden-Rødby sind vier Hybridfähren unterwegs. Alle vier sind Doppelendfähren, die in beide Richtungen fahren können. Daneben betreibt Scandlines eine Frachtfähre. Sie fährt überwiegend auf der Strecke Puttgarden-Rødby.

Die Reederei mit Sitz in Hamburg ist Eigentümer der Hafengebiete in Puttgarden, Rødby und Gedser, in Rostock sind die Anleger gepachtet. Eigentümer von Scandlines ist ein Konsortium aus drei Infrastrukturfonds – First Sentier Investors, 3i und Federated Hermes.