Wie ein weithin sichtbares Mahnmal hängt noch immer der zerschmetterte, rot-weiße Ausleger des Liebherr-Schwerlastkrans über dem sogenannten A-Bock des Spezialschiffs „Orion“. Noch immer liegen zahllose Trümmerteile am Kai und auf dem Hauptdeck des Schiffes. Und noch immer steht auch ein bei dem Unfall am 2. Mai demolierter weißer Lieferwagen am Liegeplatz 24 im Rostocker Seehafen.

Schiff könnte noch in dieses Woche verholt werden

Warum wurden die Aufräumarbeiten nicht längst gestartet? Das Areal sei „Sicherheitsbereich“, erklärt Liebherr-Sprecher Dieter Schmidt. Bergungsarbeiten seien wegen des instabilen Kran-Auslegers noch nicht möglich. Aber: Vermutlich „noch in dieser Woche“ soll das 216,5 Meter lange Spezialschiff verholt werden – zum unmittelbar benachbarten Liegeplatz 25. Hier, rund 300 Meter weiter nördlich, sollen zunächst die instabilen Komponenten wie Ausleger und A-Bock geborgen werden. Den kompletten 5000-Tonnen-Kran sicher zu demontieren, könnte möglicherweise bis Ende des Jahres dauern.

Vier Schlepper statt eigener Antrieb

Entscheidend bei der Verholung: Es sollen „so wenig wie möglich Störquellen und Vibrationen vom Schiff selbst ausgehen“, informieren Stadtsprecher Ulrich Kunze und Hafenkapitän Falk Zachau. Die „Orion“ werde „ohne Benutzung eigener Antriebsanlagen den Liegeplatz wechseln“. Vier Schlepper sollen an fest definierten Bereichen am Schiff festmachen, um das Schiff mit ganz langsamer, kontrollierter Fahrt zu verholen.

Ölsperre bleibt

Die Ölsperre um das Schiff sei eine präventive Maßnahme und wasserrechtliche Forderung, so Kunze. „In Abstimmung mit der Schifffahrt wird die Ölsperre kurz vor der Verholung umgesetzt.“ Danach werde sie wieder um die „Orion“ gelegt und mit Ankersteinen an der Hafensohle fixiert. Und: Das Hafenbecken B bleibt weiterhin für die Sport- und Fahrgastschifffahrt gesperrt, auch nach der Verholung.

Spezialist für Schiffs-, Hafenmobil- und Offshorekrane Die 2002 gegründete Liebherr-MCCtec Rostock GmbH entwickelt und fertigt Schiffs-, Hafenmobil- und Offshorekrane, außerdem werden Containerstapler, sogenannte Reachstacker, und Komponenten für Containerkrane in Rostock gebaut.

Haken brach bei 2600 Tonnen

Rückblick: Der Unfall, der bis zu 100 Millionen Euro Sachschaden verursachte, ereignete sich bei einem so genannten Überlasttest des Liebherr-Offshorekrans HLC (Heavy Lift Crane) 295000. Der Kran sollte eine mit Wasser gefüllte, rund 5500 Tonnen schwere Barge anheben. Jedoch – das zeigen auch zwei nach dem Unfall aufgetauchte Videos: Bei rund 2600 Tonnen – die Barge war nur zum Teil aus dem Wasser gehoben – bricht der vierarmige, drehbare Haken.

Die Folge: Der auf der Steuerbordseite (in Fahrtrichtung rechts) des Spezialschiffes relativ steil stehende Ausleger erhält einen Impuls nach oben. Das Schiff, auf dem zuvor Ballastwasser nach Backbord gepumpt worden war, bekommt Backbord-Schlagseite, der Doppel-Ausleger kippt über die Senkrechte und den sogenannten A-Bock auf die Backbordseite und wird dabei komplett zerstört.

Liebherr schließt Konstruktions- oder Produktionsfehler des Krans aus

Der Bruch des Kran-Hakens habe den Unfall hervorgerufen, so die einhellige Expertenmeinung. Unklar ist jedoch, warum der Haken der Belastung nicht standhielt. Ein Konstruktions- oder Produktionsfehler des Liebherr-Krans könne ausgeschlossen werden, betont der Rostocker Kranbauer.

Herkunft des Hakens unklar

Hebeblöcke und Haken wurden von der Firma Ropeblock in Oldenzaal ( Niederlande) geliefert. Hergestellt wurde der Haken jedoch nicht dort, sondern „von einem zertifizierten Lieferanten, der mit Teilen ähnlicher und größerer Größen vertraut ist“, erklärt Ropeblock. Und versichert: Vor der Herstellung sei das Design von autorisierter Seite überprüft worden. Fakt ist: In Westeuropa gibt es kaum Firmen, die derartig große Schwerlasthaken anfertigen. Häufig werden sie deshalb aus der Türkei oder aus China zugekauft.

Staatsanwaltschaft Rostock ermittelt

Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gewässerverunreinigung laufen noch, erklärt Harald Nowack, Sprecher der Staatsanwaltschaft Rostock. Ein Gutachten, das an einer deutschen Hochschule erstellt werde, „soll im Oktober vorliegen“. Welche Experten sich mit der Klärung der Unfallursache beschäftigen, will Nowack nicht verraten. Und betont, dass die strafrechtliche Dimension des Ermittlungsverfahrens eher gering sei. So hätten die unmittelbar Geschädigten keine Strafanträge gestellt. Bei dem Unfall wurden insgesamt zwölf Personen verletzt – zwei von ihnen mussten in einer Rostocker Klinik behandelt werden.

„Orion“ sollte längst im Einsatz sein

Offen ist noch, wer für die Folgen der geplatzten Übergabe der „Orion“ an den Auftraggeber, den belgischen Bagger-, Offshore- und Wasserbaukonzern Deme-Group, aufkommt. Denn: Die mit Flüssigerdgas betriebene „Orion“, von der Cosco-Werft im chinesischen Quidong gebaut, sollte eigentlich längst beim Bau des 103 Windanlagen umfassenden Windparks Moray East vor der Küste Schottlands eingesetzt werden.

Von Thomas Luczak