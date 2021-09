Rostock

Das waren noch Zeiten: Vor einigen Jahrzehnten wurde in Deutschland – Ost wie West – noch ein großer Teil der im Land verkauften Konsumprodukte selbst hergestellt. Spielzeug, Elektronik, Fahrräder oder Möbel Made in Germany standen für Qualität, hatten aber auch ihren Preis.

Und heute? Weil Geiz so geil ist und die Aktionäre auf ihre Dividende schielen, wurde die Produktion auf die ganze Welt verteilt, bevorzugt nach Ostasien. Dort ist die Qualität zwar nicht immer ganz so gut, die Arbeiter werden ausgebeutet und auf die Umwelt wird gepfiffen – aber es ist so schön billig.

Beitrag zum Thema: Lieferengpässe in MV: Was wird mit dem Weihnachtsgeschäft?

Doch manchmal zahlen wir den Preis eben doch: Sei es eine Pandemie, ein quergestelltes Schiff im Suezkanal oder ein Handelskrieg – je länger die Lieferketten sind, desto anfälliger werden sie für Störungen. Das hat sich auch in der Corona-Hochphase gezeigt, als es eben in Deutschland zunächst kaum Masken und nur wenig Impfstoff gab.

Und jetzt bedrohen die Lieferengpässe möglicherweise sogar das Weihnachtsgeschäft. Vielleicht brauchen wir wirklich einmal ein Weihnachtsfest ohne billige Geschenke, um uns der wahren Kosten unserer Warenwelt bewusst zu werden.

Von Axel Büssem