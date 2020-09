Peenemünde

Ein Schiff mit acht oder sogar zehn Masten, angetrieben durch Wind und Flüssiggas, 250 Meter lang, mit einem Garten im Vorschiff und 100 Prozent Wasserrecycling: So könnte das „Ecoship“ aussehen, das die aus Japan stammende Nichtregierungsorganisation Peace Boat bauen lassen will. Der Auftrag werde gerade verhandelt, eine chinesische Werft könnte das Schiff bauen, erklärt Detlev Löll. Mehr könne er aber noch nicht verraten, so der Geschäftsführer der Detlev Löll Ingenieurbüro GmbH.

Experte aus Peenemünde an der Rettung des Hamburger Viermasters „Peking“ beteiligt

Löll ist Experte für Boote, Yachten und Segelschiffe. Er und seine je nach Auftragslage bis zu 25 Mitarbeiter designen und konstruieren Schiffe und Takelagen, schreiben Gutachten, planen und beaufsichtigen Reparaturen und Neubauten in Werften.

Detlev Löll hat sein Ingenieurbüro in Peenemünde auf Usedom. Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Hydraulisch aufstellbare Masten und ganz schmale Boote

Lölls Mitarbeiter Kenas Kutter ist zum Beispiel gerade mit den hydraulisch aufzurichtenden Masten für die Flügelsegel der „Ecoship“ beschäftigt. Denn: Bei Flaute oder Sturm sollen die mit Solarzellen bestückten Segel zusammengeklappt und die Masten umgelegt werden. Problem: Was passiert bei einer Havarie? Bei Stromausfall? Einem Brand? Oder einem Leck im Hydrauliksystem? Denn: „Das wichtigste bei Segeln ist, dass man sie im Notfall sicher wieder einholen kann“, erklärt Löll.

Am Tisch gleich nebenan wird ein Motorboot konstruiert. Besondere Herausforderung: Es soll per Trailer über öffentliche Straßen transportiert werden, darf deshalb nicht breiter als 2,50 Meter sein. „Und das ist das Außenmaß“, betont Löll. „Innen wird es noch etwas enger, da muss man ganz besonders sparsam mit dem wertvollen Raum umgehen.“

Wie wird man Experte für Segelschiffe ?

Wie wird man Experte für Segelschiffe? Der 1959 in Hamburg geborene Löll lernt Stahlschiffbauer, arbeitet als Schlosser im Hamburger Thalia-Theater, macht später seinen Bootsbaumeister. Er konstruiert und repariert Boote für Forschung und Sport an der Uni Hamburg, später Yachten und Fischerboote in Spanien und Frankreich, bevor er nach der Wiedervereinigung nach Wolgast wechselt. Hier restauriert er im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme mit Arbeitslosen Großsegler, gründet sein mittlerweile weltweit agierendes Ingenieurbüro.

Schließlich, 2004, zieht er nach Peenemünde. Kauft ein Grundstück direkt neben dem Historisch-Technischen Museum. Beginnt, die heruntergekommenen Gebäude rund um das ehemalige Marineheizwerk umzubauen. Ein Konstruktionsbüro entsteht, Werkstätten. Seine Frau, ebenfalls Bootsbaumeisterin, baut auf dem weitläufigen Gelände Holzboote und bietet Workshops für Kanu- und Kajakbau an. „Und wenn wir nicht selbst Boote oder Takelagen bauen, restaurieren wir hier auch Autos und Motorräder“, erklärt Löll. Und zeigt halbrestaurierte, museumsreife Oldtimer, Pkw-Sondermodelle, ein Luftkissenfahrzeug.

Geschäftsführer Lars Spieckermann war unter anderem mit der Bauaufsich über die „Peking“ betraut. Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Essen mit dem schwedischen König

Doch im Mittelpunkt stehen Segelschiffe. Die Referenzliste ist schier endlos: Für die indonesische Marine entwirft Lölls Ingenieurbüro das 111 Meter lange Segelschulschiff „Bima Suci“, baut die Takelage, trainiert die Crew. Wir haben zusammen mit dem Hamburger Ingenieurbüro Technolog Services GmbH den Viermaster „ Peking“ aus den USA nach Deutschland überführt und die Bauaufsicht für die Restaurierung übernommen, erklärt Lars Spieckermann, ebenfalls Geschäftsführer der Detlev Löll Ingenieurbüro GmbH und die letzten anderthalb Jahre mit der „ Peking“ betraut. Lölls Büro leitet den Nachbau des Zweimast-Rennschoners „Germania Nova“ für den ehemaligen RWE-Vorstandschef Jürgen Großmann und organisiert bis heute das Management der Yacht.

Apropos Großmann – immer wieder gibt es prominente Kunden, doch nicht über alle will Löll sprechen. Aber erwähnt dann doch, dass der Sultan von Oman Rechnungen nicht bezahlt hat. Und dass einst der schwedische König Carl Gustaf mit ihm im Peenemünder Restaurant „Alte Wache“ speiste und Details der Restaurierung seiner Holzyacht besprach.

Renaissance der Frachtsegler wird kommen

Und wann startet nun die Renaissance der Frachtsegler? Schiffe sind in eng getaktete Lieferketten eingebunden und müssen pünktlich im Zielhafen sein, erklärt Löll. Um mit Segelschiffen unterwegs zu sein, sei „ein Umdenken nötig bei der Befrachtung, bei der Zeitplanung“. Aber: Moderne Segel erfordern kaum noch Personal, und Wind weht auf dem Meer fast immer …

