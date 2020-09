Detlev Löll, Schiffbauexperte aus Peenemünde, hat großen Anteil an der Rettungsaktion des historischen Viermasters „Peking“: Seine Firma begutachtete den legendären Flying P-Liner an seinem Liegeplatz in New York, bereitete das Schiff für den Transport nach Deutschland vor, beaufsichtigte die Bauarbeiten. Dabei gab es etliche Überraschungen.