Rostock/Hamburg

Tui Cruises, die Kreuzfahrt-Reederei des finanziell angeschlagenen Reisekonzerns Tui, nimmt wieder Fahrt auf. Und läuft auch Warnemünde an: Die „Mein Schiff 1“ wird am 3. August zum ersten Mal in Warnemünde festmachen, ein weiterer Besuch ist am 12. August geplant. Die „Mein Schiff 3“ macht am 5., 10. und 25. August in Warnemünde Station. Dies sind die ersten regulären Anläufe von Tui-Cruises-Schiffen mit Passagieren – zuvor hatten Schiffe der Reederei lediglich ohne Gäste hier festgemacht. So überwinterte die „Mein Schiff 4“ in Rostock, und auch die „Mein Schiff 3“ und „6“ waren ohne Passagiere zu Besuch an der Warnow. Warnemünde ist jedoch nicht Start- oder Zielhafen der Ostsee- beziehungsweise Nord-und-Ostsee-Reisen – die Kreuzfahrten des größten Konkurrenten von Aida Cruises beginnen und enden in Kiel beziehungsweise Bremerhaven. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Kommen Nord- und Ostseetouren bei den Gästen gut an?

Aktuell bietet Tui Cruises mit drei Schiffen Reisen durch die Ostsee an – neben „Mein Schiff 1“ (ab/an Kiel) und „Mein Schiff 3“ (ab/an Bremerhaven durch Nord- und Ostsee) ist auch „Mein Schiff 6“ (ab/an Kiel) auf der Ostsee unterwegs. Diese Touren seien in der Sommersaison generell sehr beliebt, informiert Tui-Cruises-Sprecherin Friederike Grönemeyer. Die Nachfrage für bereits buchbare Reisen für 2022 und 2023 sei „sehr erfreulich“, und auch für das laufende Jahr sei man zufrieden.

Warnemünde ist ja eine Premiere für Tui Cruises. Was können Passagiere in Warnemünde erleben?

Die Gäste können individuell in Warnemünde an Land gehen, darüber hinaus werden organisierte Ausflüge angeboten. So zum Beispiel Rostock zu Wasser und zu Land, Bad Doberan inklusive Fahrt per Molli sowie zum Thema Bäderkultur – mit Besuch in Heiligendamm. Zudem werden Fahrradtouren organisiert.

Wie sind die Landgänge in den anderen Ostseehäfen organisiert - gibt es nur geführte Touren oder auch individuellen Landgang?

In Tallinn (Estland), Warnemünde und – auf Mittelmeer-Touren – in Griechenland sind wieder individuelle Landgänge möglich, so Friederike Grönemeyer. Auf allen anderen Reisen könnten Gäste die Fahrtregionen bei vermittelten Landausflügen in kleinen Gruppen erkunden. „Wann wir welche Lockerungen anbieten können, ist zum einen vom Impffortschritt im deutschsprachigen Raum abhängig, aber auch von den jeweiligen Vorgaben der Länder unserer Fahrtgebiete.“

Was muss ich als Reisender tun, wenn ich für eine Reise bereits geführte Landgänge gebucht habe, jetzt aber individuell unterwegs sein will?

Über das Meine-Reise-Portal reservierte Landausflüge können dort bis zwei Tage vor Reisebeginn umgebucht oder storniert werden. An Bord können die auf dem Schiff reservierten und gebuchten Ausflüge bis zur offiziellen Rücktrittsfrist des jeweiligen Hafens umgebucht oder abgesagt werden.

Welche Tests benötige ich auf einem Ostseetörn?

Aktuell gilt für die Reisen ab/bis Kiel: Jeder Gast ab vier Jahren benötigt zwei negative Covid-19 Testergebnisse vor Reiseantritt. Das heißt, es ist ein Antigen-Schnelltest 48 bis 24 Stunden vor Abreise (beim Hausarzt oder im Testcenter) nötig. Zudem wird ein Antigen-Schnelltest bei Anreise im Hafenterminal gemacht. Darüber hinaus gibt es Antigen-Schnelltests im Reiseverlauf.

Sind mittlerweile wieder alle sieben „Mein-Schiff“-Kreuzfahrer im Einsatz?

Nein. Die „Mein Schiff Herz“ wartet noch vor Teneriffa auf ihren Einsatz.

Weltgrößter Touristikkonzern Die Tui Group ist der weltweit führende Touristikkonzern mit Sitz ist Deutschland. Zu Tui gehören 15 Kreuzfahrtschiffe wie die „MS Europa“ und „Europa 2“, die „Mein-Schiff“-Flotte der Tui Cruises und Expeditionsschiffe, über 400 Hotels und Resorts (Riu, Tui Blue, Robinson), außerdem Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 Flugzeugen und über 1000 Reisebüros. In der Pandemie war Tui in finanzielle Schieflage geraten. Im Frühjahr war Tui das erste deutsche Großunternehmen, dem der Bund finanziell unter die Arme griff. Insgesamt wurden dem Konzern einschließlich privater Mittel im Rahmen dreier Hilfspakete 4,8 Milliarden Euro Unterstützung zugesprochen. Inzwischen hat sich der Konzern mit der Staatsbank KfW und privaten Geldhäusern auf eine Verlängerung der Kreditlinie geeinigt. Der Tui-Vorstandsvorsitzende Fritz Joussen betont: „Tui kehrt auf den Wachstumspfad zurück. Wir sind mit unseren Reiseveranstaltern, den Hotel- und Kreuzfahrtmarken bestens aufgestellt und wir werden nach der Corona-Krise effizienter und digitaler sein.“ Die Sommersaison 2021 sei gut gestartet, „die Nachfrage nach Urlaub und Reisen ist weiter in allen europäischen Märkten der Tui hoch“.

Wohin kann man mit Schiffen von Tui Cruises derzeit noch reisen?

Die „Mein-Schiff“-Flotte lädt zu Reisen von Deutschland Richtung Norden und ins Mittelmeer ein: Mit der „Mein Schiff 2“ starten Gäste ab/bis Palma de Mallorca zu zehntägigen Reisen durchs westliche Mittelmeer. Die „Mein Schiff 4“ bereist die italienische Küste und besucht französische Häfen. Die „Mein Schiff 5“ kreuzt ab/bis Kreta durch die griechischen Inseln. Die „Mein Schiff 1“ und „6“ starten von Kiel aus zu Reisen durch die Ostsee, unter anderem nach Stockholm und Göteborg. Mit der „Mein Schiff 3“ geht es ab/bis Bremerhaven durch Nord- und Ostsee. Und ab dem 22. August nimmt die „Mein Schiff 1“ wieder Kurs auf Norwegen, so Friederike Grönemeyer.

Dürfen Ungeimpfte überhaupt nach Norwegen einreisen?

In vielen Fahrtgebieten gelten besondere Anforderungen für Kreuzfahrten – so ist die Öffnung der norwegischen Häfen an die Bedingung geknüpft, dass alle erwachsenen Personen an Bord vollständig geimpft sind. Das gilt für Gäste und Crew, Kinder ab vier Jahren werden vor Reiseantritt getestet.

Wie ist die durchschnittliche Impfquote der Kreuzfahrt-Gäste?

Die liegt schon jetzt bei über 70 Prozent, betont Friederike Grönemeyer. „Tendenz steigend.“

In welche Gebiete sagte Tui Reisen ab?

Viele Häfen und Länder sind für Kreuzfahrtschiffe geschlossen. Aktuell sind zum Beispiel Reisen mit Häfen in Großbritannien nicht möglich. Tui biete aber mit jeder Reiseabsage auch die kostenfreie Umbuchung auf eine Alternative an.

Von Thomas Luczak