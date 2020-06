Rostock

Die Kreuzfahrtreederei Aida bereitet einen Neustart vor. Aktuell benötigt sie aber frisches Geld. Seit dem 22. März 2020 sind aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie keine Gäste mehr an Bord der 14 Schiffe der Kussmund-Flotte. Einnahmen fehlen. Zudem hat das Unternehmen, deren Firmenzentrale sich in Rostock befindet, bis Ende Juli alle Reisen abgesagt. Die Schiffe liegen zumeist in den Häfen fest. Doch die Verhandlungen mit der staatlichen KfW-Bankengruppe zu „ Überbrückungsdarlehen“ des Bundes dauern an. Dem Vernehmen nach geht es um 500 Millionen Euro. Zur tatsächlichen Größenordnung will sich Aida nicht äußern.

Überbrückungskredit wird zurückgezahlt

„Es handelt sich nicht um eine mögliche Staatshilfe, sondern um Gelder, die zurückgezahlt werden“, erklärt Aida-Vizepräsident Hansjörg Kunze. Er tritt damit Kritikern entgegen, die monieren, dass der deutsche Staat einem Unternehmen wie Aida helfen soll, obwohl dessen Schiffe unter der Flagge Italiens fahren. Zudem wird dem Unternehmen Steuerflucht vorgeworfen.

Seit 16 Jahren unter italienischer Flagge

Tatsächlich fahre man seit 2004 unter der Flagge Italiens – einer „europäischen Qualitätsflagge“, betont Kunze. Der Hintergrund: Vor 16 Jahren ist Aida Cruises Teil der kontinentaleuropäischen Organisation – der Costa-Guppe – geworden. Diese wiederum gehört zum Weltmarktführer in der Kreuzfahrtszene, der britisch-US-amerikanischen Carnival Corporation & plc. Im gleichen Jahr startete die deutsche Niederlassung der Costa Gruppe eines der größten Neubauprogramme weltweit. Bislang entstanden allein auf den Meyer-Werften im niedersächsischen Papenburg, in Rostock-Warnemünde sowie in Wismar zehn Kreuzliner.

Enorme Wirtschaftsleistung in der Region Laut einer Studieder Unternehmensberatung Deloitte & Touche trugen die Reederei Aida Cruises und ihre Gäste allein 2018 mit 160 Millionen Euro zur Rostocker Wirtschaftsleistung bei. Durch die wirtschaftlichen Aktivitätender Reederei in Deutschland sind mehr als 15 600 Vollzeitarbeitsplätze – mehr als 1800 davon in MV – abgesichert worden. Die Wertschöpfung in ganz Europa wird mit 5,3 Milliarden Euro und bundesweit mit 3,4 Milliarden Euro beziffert. Aida arbeitet mit mehr als 2600 Lieferanten der verschiedensten Branchen bundesweit zusammen. Rund 350 von ihnen haben ihren Sitz im Nordosten. Zudem zählten in Deutschland mehr als 12 000 Reisebüros zu den Vertriebspartnern.

Gehaltssysteme in unterschiedlichen Tarifabkommen festgelegt

Rund 1500 Aida-Mitarbeiter sind aktuell an Land in Rostock und Hamburg tätig. Sie befinden sich zum Großteil in Kurzarbeit. Laut Firmenangaben besitzen alle diese Beschäftigten deutsche Arbeitsverträge. Entsprechende Steuern und Sozialabgaben werden in Deutschland geleistet. Für die etwa 14 100 anderen Mitarbeiter aus gegenwärtig mehr als 40 Nationen gelten die jeweiligen italienischen Gesetze und Verordnungen, Regelungen zum Arbeitsschutz sowie zur Unterbringung der Crews. Die konkreten Gehaltssysteme sind aber mit den zuständigen Gewerkschaften und den unterschiedlichen Nationen ausgehandelt und in verschiedenen Tarifabkommen verankert.

Landesregierung will Reederei unterstützen

Aus dem Schweriner Wirtschaftsministerium verlautet zu den gegenwärtigen Kreditverhandlungen: „ Aida Cruises ist einer der größten und bedeutendsten Arbeitgeber in der Region. Wir sind mit den Beteiligten – Unternehmen und Bund – weiter in Gesprächen.“ Es gehe konkret darum, „Unterstützungsmöglichkeiten auszuloten“. Auch Simone Oldenburg, Fraktionschefin der Partei Die Linke im Schweriner Landtag, befürwortet Überbrückungskredite, um Arbeitsplätze insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern zu erhalten.

Von Volker Penne