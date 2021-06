Rostock/Sassnitz

Neue Ziele, mehr Schiffe, renovierte Fähren, mehr Gastronomie: Mit Neuerungen und Optimismus starten die Fährreedereien entlang der Ostseeküste in die Hochsaison. Bis zu zehn Abfahrten täglich bietet zum Beispiel die deutsch-dänische Reederei Scandlines auf der Route von Rostock nach Gedser an.

Im Einsatz: die Fährschiffe „Copenhagen“ und „Berlin“, die knapp zwei Stunden für eine Tour brauchen. „Die bessere Corona-Lage“ sei schon spürbar, erklärt Sprecherin Anette Ustrup-Svendsen. „Wir haben jetzt deutlich mehr Buchungen, aber umkehrt weiterhin noch viel Platz an Bord.“

Auch der Frachtverkehr läuft weiterhin gut. Die Zahl der Lkw in den ersten vier Monaten 2021 sei sogar höher als im gleichen Zeitraum 2020. Die Corona-Pandemie habe im vergangenen Jahr für einen massiven Umsatzverlust gesorgt. Jetzt gibt es wieder mehr Reise-Interessierte, obwohl Dänemark laut Robert Koch-Institut (RKI) derzeit als Risikogebiet gilt. Tickets ohne Auto ab 26 Euro.

Stena: Drei Abfahrten täglich von Rostock nach Schweden

Die Stena-Line-Fähren „Mecklenburg-Vorpommern“ und „Skåne“ bedienen die Routen Rostock – Trelleborg (Schweden) mit bis zu drei Abfahrten pro Tag und Richtung. Problem: Schweden ist aktuell vom RKI als Hochinzidenzgebiet eingestuft – was die Reiselust im Passagierverkehr „etwas dämpft“, erklärt Ron Gerlach, Trade Director und Geschäftsführer Stena Line Deutschland.

Man verzeichne allerdings eine „verstärkte Buchungsanfrage für den Sommer“ und gehe von einer langsamen Erholung aus. „Spätestens zum Herbst, mit steigender Impfquote und EU-Impfausweis, wird das Reisen wesentlich leichter werden.“ Die beiden Stena-Fähren wurden renoviert und begrüßen die Passagiere im neuen Look: Es gibt größere und hellere Räume, neue Möbel, neues Design. Die „Mecklenburg-Vorpommern“ hat einen größeren Shop- und Café-Bereich, die „Skåne“ einen News-Room, in den sich Reisende zurückziehen können. Tickets für die Überfahrt ohne Kabine und Auto gibt es online ab 10 Euro.

TT-Line bietet Minikreuzfahrte nach Trelleborg an

Auch bei der Lübecker TT-Line freue man sich sehr darauf, wieder mehr Passagiere an Bord der insgesamt sieben Schwedenfähren begrüßen zu können, erklärt Sprecherin Gudrun Köhler. Wöchentlich starten bis zu 21 Abfahrten von Rostock in Richtung Trelleborg (Schweden) – zumeist mit den Fährschiffen „Tom Sawyer“ und „Huckleberry Finn“. Insgesamt kommen bis zu sechs unterschiedliche Schiffe zum Einsatz, so Gudrun Köhler. Und empfiehlt zum Beispiel als kleine Auszeit eine Minikreuzfahrt von Rostock nach Trelleborg und zurück – ab 69 Euro pro Person.

Sassnitz/Mukran: Bornholm-Fähre nimmt Betrieb wieder auf

Auch die Fähre zwischen Sassnitz/Mukran auf Rügen und der dänischen Ostsee-Insel Bornholm nimmt den Betrieb wieder auf. Die Bornholmlinie fährt von Donnerstag, dem 3. Juni, zunächst donnerstags, samstags und sonntags zwischen Mukran und Rønne – Start der „Hammershus“ in Mukran ist jeweils 11.50 Uhr. Von Rønne nach Mukran geht es jeweils 8.00 Uhr, wie der dänische Fährbetreiber Molslinjen mitteilt. Die Linie war aufgrund der Coronavirus-Pandemie seit dem Spätsommer 2020 nicht mehr bedient worden. Zum Start der Sommersaison erhofft sich die bei Touristen beliebte Ostsee-Insel wieder mehr Gäste aus Deutschland. Tickets für eine Tour (Dauer: drei Stunden, 20 Minuten) ab 69 Euro.

„Skane Jet“: Mehr Touren zwischen Mukran und Ystad

„Die Zahl der Gäste steigt mit jedem Tag an, besonders von der deutschen Seite“, erklärt auch Moritz Bruns, Managing Director der FRS Baltic GmbH mit Sitz in Sassnitz. Die Reederei pendelt mit dem High-Speed-Katamaran „Skane Jet“ zwischen Mukran und Ystad in Schweden (Dauer einer Tour: zweieinhalb Stunden, Ticket für einen Erwachsenen ab 24 Euro). Zunächst donnerstags, freitags und sonntags (Abfahrt Mukran 12.30 Uhr) sowie samstags (Abfahrt 8.00 und 15.00 Uhr). Seine Prognose: Man werde die Anzahl der Rotationen entsprechend der Entwicklung der Passagierzahlen weiter erhöhen. Ab 1. Juli wird die Fähre jeden Tag unterwegs sein.

Neue Fährlinie zwischen Rostock und Stockholm geplant

Und dann könnte es – voraussichtlich ab Herbst – sogar eine neue Fährlinie geben: Die schwedische Reederei AB Gotland plant eine Verbindung zwischen Rostock und Nynäshamn (bei Stockholm, Schweden) – und bei einigen Fahrten auch Visby auf der schwedischen Insel Gotland. Die Schiffe sollen zunächst vor allem Fracht transportieren. Aber sobald es die Corona-Lage zulässt, könnten auch Touristen mitfahren. Welche Schiffe die in Visby ansässige Reederei auf der neuen Linie „Hansalinjen“ einsetzen wird und was eine Tour kosten soll, ist noch offen.

Von Thomas Luczak