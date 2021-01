Der in Mecklenburg geborene Ernst Törber lebte in Großbritannien und checkte am 10. April 1912 als Dritte-Klasse-Passagier auf der „Titanic“ ein. Vermutlich wollte er seinem Bruder in die USA folgen. Ernst Törber, damals 41, starb beim Untergang des Schiffes. Seine Leiche, falls sie überhaupt geborgen wurde, wurde nie identifiziert.